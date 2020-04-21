مصادر تكشف قصة مقتل المرتزق السوري “أبو جعفر” في الهجوم الفاشل ضد ترهونة

كشفت مصادر عسكرية عن مقتل أحد المرتزقة ويدعى محمد عبدالقادر البدوي من الموالين لتركيا خلال الهجوم الفاشل الذي شنته المليشيات التابعة لفائز السراج على القوات المسلحة اللببية بمدينة ترهونة قبل أيام.

وقالت المصادر لـ”الساعة 24″ إن المرتزق البدوي كان معرفا بكنيته “أبوجعفر”، لافتة إلى أنه من مواليد عام 1995، ومن سكان محافظة حلب في سوريا.

وأوضحت المصادر أن المرتزق “أبو جعفر” انضم للمليشيات المسلحة ضد النظام السوري، وكان يتبع مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” التي يقودها المدعو “أبوعمشة” الموالي لتركيا.

وأشارت المصادر إلى أن المرتزق السوري “أبو جعفر” وافق على عرض قائد مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه” الموالي لتركيا، بالانتقال إلى ليبيا للقتال ضد القوات المسلحة العربية الليبية مقابل 2000 دولار، وتدفع من قبل حكومة الوفاق ومن خزانة الدولة الليبية.

وأضافت المصادر أن المرتزق” أبو جعفر” جاء إلى ليبيا ضمن مجموعة من المرتزقة السوريين في رحلة جويلة عبر أحد المطارات التركية في يناير 2020.

وأكدت المصادر أن المرتزق السوري “أبو جعفر” شارك في المعارك ضد القوات المسلحة خلال الفترة الماضية، وتم نقله إلى صفوف المليشيات بالهجوم الفاشل على مدينة ترهونة يوم السبت الماضي، وقتل خلال المعارك.