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جماعة الإخوان: الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا وقوات الوفاق تتقدم بفضل الدعم التركي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أشار عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أكرم الفزاني إلى أن الاتحاد الأوربي فشل في الملف الليبي وكل محاولاته في باريس وباليرمو وبرلين لم تحقق أي نتائج حقيقية وحتى الهدنة التي توصلوا لها اخترقها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أمام أعينهم.

الفزاني قال خلال تصريح له لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر إن فرنسا لا تزال تدعم “حفتر” بالاشتراك مع حلفائها بل حتى إيطاليا الحليف لحكومة الوفاق لم تقدم أي شيء لصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى طرابلس).

وإختتم قائلاً “الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا بتواجدهم عبر اتفاقية قانونية وقوات الوفاق ما زالت تحرز تقدم عسكري بهذا الدعم التركي أما الأوربيون الآن فهم منشغلون بأزمة كورونا وكل تصريحاتهم بخصوص ليبيا لا تأثير لها على الأرض كون كل محاولات حفتر بائسة ومكلفة وتطيل الأزمة” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقلى مثل كل الاخوان فهم من قالوا فى قناوتهم الارهابية بتركيا ان السراج غير شرعى وفاسد ويستحق السجن فكيف يكون توقيعه الباطل شرعى وهو لم ينل ثقة البرلمان ولم يؤدى القسم الدستورى اصلا. اما المعادلة السياسية فى ليبيا فبالعكس اثبتت فشل اوردوغان الذى يصرخ الان ويطلب مساعدته من القوى الغربية التى اعطته ضوء اصفر ففشل واثبت ان حمار مخطط امام قائد عسكرى شارك فى حرب اكتوبر ضد اليهود ويعرف كيف يروض كلابهم الذين استنفذوا كل اوراقهم بينما لم يستخدم المشير اهم اوراقه بعد المجربة من قبل بالاستعانة بشقيق سبق له ان لقن المعتوه درس قاسى قاهر الخرفان المشير عبدالفتاح السيسى واذا اتفق المشيران فلا مكان للخوان وكل كلاب اردوغان الى القبور الجماعية !!!

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  • اى معادلة ياميبون اذا كان الجيش الوطنى يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل وفى اقليم طرابلس يسيطر على ثلاث اعمدة رئيسية تحاصركم شرقا سرت وجنوبا ترهونة وغربا الوطية وكل الهجمات التركية فشلت فى التقدم شبر واحد فيها رغم خطة المعتوه الغبية الفاشلة التى ادت الى نفوق العديد من الخرفان وبخلاف الاعمدة الرئيسية تجد اعمدة مساعدة فى الغرب ايضا فى الزنتان وبنى وليد حيث راينا احد المصاريت يقول انهم طلبوا من عميد البلدية توفير مائة من ابناء المدينة ففشل بينما الالف المقاتلين من الجيش الوطنى من بنى وليد المجاهدة ولو كان للخوان اى ظهير شعبى ماجلبوا مرتزقة من سوريا ودواعش وجبه النصرة واتراك يرفعون اربع رايات خاصة بهم ويدوسوا على الراية الليبية اى غبى يدعى انهم سيقيموا دولة مدنية وهم عتاة الارهاب وحثالة المجتمعات ونفايات تم التخلص منها

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  • المعادلة فى ليبيا واضحة للجميع :-
    شعب ليبى + قبائل ليبية + جيش وطنى = كرامة وحرية وعزة وانتصار على خطى عمر المختار
    و اخوان +دواعش +جبهة نصرة + معتوه تركى + مهربى البشر +مأجورين = خيانة وغباء وتخلف عقلى وانتحار وانكسار على خطى الطرطور محمد مرسى والوضيع محمد بديع مرشد الخوان الضال والمغضوب عليه مع كلاب النار الاشرار

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