جماعة الإخوان: الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا وقوات الوفاق تتقدم بفضل الدعم التركي

ليبيا – أشار عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أكرم الفزاني إلى أن الاتحاد الأوربي فشل في الملف الليبي وكل محاولاته في باريس وباليرمو وبرلين لم تحقق أي نتائج حقيقية وحتى الهدنة التي توصلوا لها اخترقها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) أمام أعينهم.

الفزاني قال خلال تصريح له لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر إن فرنسا لا تزال تدعم “حفتر” بالاشتراك مع حلفائها بل حتى إيطاليا الحليف لحكومة الوفاق لم تقدم أي شيء لصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة الليبية إلى طرابلس).

وإختتم قائلاً “الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا بتواجدهم عبر اتفاقية قانونية وقوات الوفاق ما زالت تحرز تقدم عسكري بهذا الدعم التركي أما الأوربيون الآن فهم منشغلون بأزمة كورونا وكل تصريحاتهم بخصوص ليبيا لا تأثير لها على الأرض كون كل محاولات حفتر بائسة ومكلفة وتطيل الأزمة” حسب زعمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية