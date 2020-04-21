السفير الأمريكي يشدد على الحاجة لوقف القتال

أطلع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا جان بول كافالييري، السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعم السكان المعرضين للخطر وكيفية الاستجابة لجائحة فيروس كورونا.

وعقد الجانبان اجتماعا افتراضيا ناقشا فيه الحاجة إلى وقف إنساني فوري للأعمال القتالية مشيرين إلى أن اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتأثرون بشكل كبير بالنزاع وأن عددا من المستشفيات والمرافق الصحية تعرضت للهجوم.

كما بحثا كيفية مساعدة الحكومات في الاستجابة لجائحة كورونا بتوسيع مساعدتها للقطاع في جميع أنحاء ليبيا، كما أضاف بول أن المفوضية تبرعت بمواد النظافة والمعدات الطبية وست سيارات إسعاف دفع رباعي للبلديات والسلطات الصحية والهلال الأحمر الليبي.

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