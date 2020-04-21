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دبرز: المشهد سيتغير بالكامل عند دخولنا مدينة ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن ما يحدث على الأرض عسكرياً سينعكس على الواجهة السياسية بالتالي يحتاج توثيق جيد من خارجية الوفاق أو المجلس الرئاسي ومن سيقابل الطرف الآخر في حال عقد مؤتمرات أو ملتقيات دولية أو طرح حلول سياسية في المجمل.

دبرز أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بعد ما وصفه بـ”تحرير مدن الساحل الغربي بالكامل” ممن وصفهم بـ “براثم العصابة المارقة المتمردة” (القوات المسلحة الليبية) يتطلب توظيف مايجري على أعلى مستوى من خلال حقن الدماء وفرض شروط تردع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

وأضاف:” أعرف أن هناك لوبي دولي مدعوم بالمال الفاسد وهذا أصبح واضح وجلي إلا لمن لا يريد أن يرى كل العالم وتقرير الخبراء الامم المتحدة صادرة ومحفوظة ومنشورة دول إقليمية ضالعة في المشهد وفرنسا الآن وراء الحراك الدولي الذي تريد من ورائه الإيقاف حتى تسقط آخر معاقل المجرم حفتر وهي ترهونة، سقوط ترهونة يعني انتهاء المشروع بالكامل وكتبت الهزيمة لهذا المتمرد المهزوم” حسب زعمه.

كما استطرد حديثه مدعياً :” عائلات الآن تقتل بدم بارد اشرف المزوغي و أخيه تم إعدامهم وهناك مزارع وابناء عمومة مساكنهم متاخمة لبعضهم جاءهم يريدون أن يأخذوا المزارع والمساكن ولكن اهلها رفضوا وأعدمت قوات حفتر شخصان وقبضوا على الآخرين، تحدث جرائم في قصر بن غشير لم تشهدها ليبيا ولا تاريخ العالم العربي”.

وأكد على أن سياسيات العالم مبنية على الطرف الأقوى فكل ما كان الوجود على الأرض قوي كلما فرض شروطه على الجميع وهو ما سعت له حكومة الوفاق في الأشهر الأخيرة مما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من خال العثور على حليف لأن الطرف الآخر تحالف حتى مع من وصفه بـ”الشيطان وليس له ملة”.

ونوّه في ختام حديثه إلى أن حكومة الوفاق استفادت من التحالفات التي عقدتها والتي زادت من قوة الدولة بحسب قوله، معتبراً أن الأوروبيين اساؤوا لليبيين والآن سيتغير كل المشهد بالكامل بدخول ترهونة قريباً.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عشم ابليس فى الجنة يادبر زيط براحتك فى النهاية ستقعد على خازوق فلايمكن لاحفاد عمر المختار ان يتقبلوا حمار مثلك

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    • من هم احفاد عمر المختار يا مكشوف المؤخرة. هل جرذان حمتر هم احفاده ام المحماري. قلتها وساقولها كلها ساعات والجواب ما ستراه وليس ما تسمعه

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  • الا تستحى يامصراتى ياميبون انظر الى ربك الاعمى فى مصر مرشد الخوان بيتناك من سبع سنين هل استطاع المعتوه ان ينقذه مستحيل طبعا كذلك خوان ليبيا سوف يتناكوو شرجى نحى سرول ابوك وامك بالوطى

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  • كم سنة وأنتم مع حكومة السراج ما الذي قدمته الحكومة للشعب الليبي في المنطقة الغربية أو الجنوب الذي كان محتل من قبل العصابات التشادية

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  • منذ عام ياميبون وانتم تقولوا نفس الكلام وبعد فشل خطة المعتوه ذات المخاور السبعة على ترهونة خرج ابن المجنونة يستنجد بالعالم لانقاذه من حفتر بعد ما اتناك فى ليبيا بعد شهر من الاستعداد بينما لم نرى اى مبالاة من قاهر الخوان المشير السيسى الواثق من انه قادر على سحق الخوان فى اى وقت ففى خلال ساعات يتحرك اعصار من اكبر قاعدة فى المتطقة على الحدود السورية الاف الدبابات والطائرات ومئات القطع البحرية تتجه لمصراته وتجعلها سلاطة ولو كان عندك ذرة عقل اسأل روحك لماذا لا تستطيع اى طائرة مقاتلة تركية دخول سماء ليبيا لان المعتوه يعرف انها لن تعود مرة اخرى !!!!

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    • نحن ليس مثلكم يا جرذان من قبل عام والمحماري ينهق ويقول ان دخول طرابلس قد حان. وملا العالم بنهيقه وكذبه ودجله وها نحن الان في طريقنا اليكم فأرجوكم لا تهربوا وتولونا ادباركم المكشوفة النتنة.

      رد

    • نحن ليس مثلكم يا جرذان من قبل عام والمحماري ينهق ويقول ان دخول طرابلس قد حان. وملا العالم بنهيقه وكذبه ودجله وها نحن الان في طريقنا اليكم فأرجوكم لا تهربوا وتولونا ادباركم المكشوفة النتنة.

      رد

  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى غبى يتصور ان جرذ دخل المصيدة سيطر عليها بينما هو وقع فيها او شوية صراصير خرجت من بلاعة تتصور انها سيطرت على الحوش وبرشة مبيد يتم ابادتها !!!

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  • ذنب من الاذناب والمنبطحين على بطونهم لسيدهم المعتوه اردوغان…كلنا ثقة في اسود جيشنا وكل ليبيا ترهونة…

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    • وانتم منبرشون لاسيادكم الامارتيين والسعوديين. حتي لأرخص البشر المصريين

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  • والله يا جرذان حفتر يا مكشوفي المؤخرات النتنة والالفاظ البذئية والالسنة النجسة، ستعلمون الي اي منقلب سيؤل مصيركم فلا حمتر سوف ينفعكم ولا المحماري ولا حتي بلحة المصري، صبراً. سياتي رمضان واسود مصراتة وطرابلس وهم يسيطرون علي معظم التراب الليبي ونطهره من امثالكم يا رعاع يا ارخص الانجاس.

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