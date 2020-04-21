الرئاسة الجزائرية: عدم تعيين لعمامرة مبعوثاً أممياً لليبيا دليل على فشل الأمين العام

الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية محند اوسعيد بلعيد أشار بحسب صحيفة “النهار” الجزائرية اليوم الثلاثاء إلى أن لعمامرة لم يطلب الترشح بل رشحه الأمين العام.

ليبيا – إنتقدت الرئاسة الجزائرية عدم تعيين وزير الخارجية الجزائري الأسبق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا لليبيا وقالت إنه دليل على فشل الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

وقال الناطق بإسم الرئاسة الجمهورية :” إذا هناك أطراف ترى في الترشح فشلا للجزائر أطالب منها تصحيح حكمها فهذا فشل للأمين العام للأمم المتحدة،الذي لم يستطع اختيار رجل كفء مشهود له بأسلوبه المتميز البسيط في حل الأزمات “.

وأضاف :”كون تفكير الأمين العام في اختيار جزائري هذا شيء يزرع فينا الفخر والإعتزاز بما انجبته الديبلوماسية الجزائرية”،موضحا في السياق ذاته أن اعتبار هذا الترشح لم يحض بقبول احد اعضاء مجلس الأمن ربما يعود لأسباب خرج بلاده استجابة لإعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليس لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي.

اوسعيد إختتم بالقول:” لا يمكن ان يتم اي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر مع ذلك سنستمر في دورنا الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا لأن ذلك واجب وطني”.