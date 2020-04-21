نجل اللواء مسعود: والدي تعرض للإهمال الصحي و”الردع” رفضت تنفيذ 3 قرارات بإطلاق سراحه

قال مهند نجل رئيس نادي الاتحاد السابق سعد مسعود إنهم كانوا يأملون أن يتم إطلاق سراح والده في شهر رمضان المبارك، لكن خبر وفاته سبق خبر الإفراج عنه.

وأضاف مهند لبرنامج “لايف” على قناة “ليبيا 218” أن حالة والده الصحية تدهورت منذ أن تم نقله إلى السجن الذي توفي فيه داخل قاعدة معيتيقة، لافتا إلى أنه من اللحظة التي دخل فيها للسجن فقد الاتصال به، وكانت تردهم معلومات بصعوبة بأن حالته الصحية تدهورت في آخر أربعة أشهر، وتم نقله إلى المستشفى دون إبلاغ العائلة.

وحمّل نجل رئيس نادي الاتحاد السابق مليشيا الردع المسؤولية عن وفاة والده بسبب الإهمال الصحي الذي تعرض له “مسعود” في سجن معيتيقة قبل وفاته، مشيرا إلى أن ظروف والده الصحية كانت صعبة، وأجرى عمليات جراحية من بينها عملية على البروستاتا، ورغم ذلك كان هناك إهمال صحي من السجانين، مبينا أن الرعاية الصحية تأتي متأخرة وليست في وقتها المحدد.

وأضاف مهند أن والده صدر في حقه ثلاثة أوامر إفراج من قبل الجهات المختصة في طرابلس، لكن جميعها لم تُنفذ لأسباب لا يعلمها لا هو ولا أفراد أسرته، مؤكدا أن سجاني والده رفضوا الامتثال لأوامر الإفراج رغم الضغوط التي تمت ممارستها من قبل الجماهير الرياضية، ومن قبل بعض المكونات القبلية.