مدير أمن البيضاء رئيسًا للجنة تحقيق في قضية مقتل “صاحب المحل” في طبرق

شكلت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية لجنة للتحقيق في مقتل مواطن في طبرق أثناء تطبيق قرار الحظر من قبل رجال الشرطة في المدينة، وتكليف مدير أمن البيضاء عميد خالد البسطة رئيس لجنة التحقيق.

وقال البسطة في حديث لـ”اخبار ليبيا24″ :”إن وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ومن خلال تصريح رسمي أفاد بأن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص مقتل المواطن فايز عبدالحفيظ العوامي الأسبوع الماضي بمدينة طبرق”.

وأضاف رئيس لجنة التحقيق :”بالدرجة الأولى سيكون في مصلحة المواطن وفي مصلحة رجال الأمن، لأن المواطن ورجل الأمن هما دائماً في خط واحد”.

وتابع البسطة :”نحن لن ننسى موقف المواطن من 2011 حتى الآن في مساندته لرجال الأمن ومطالبته بالجيش والشرطة في الشوارع من خلال مظاهرات لكي ينعم بالأمن والأمان، ولايتأتي هذا الأمن والأمان إلا بوجود رجل الشرطة في الشارع وتطبيق التعليمات والقرارات”.

وأوضح رئيس اللجنة أنه أثناء تطبيق التعليمات والقرارات يحدث خرق أو خلل قد يكون من المواطن أو رجل الشرطة يترتب عليه ضحايا أو وفيات أما في صف الأمن أو في صف المواطن، ونحن هدفنا واحد وهو أمن وأمان هذه المنطقة.

وأشار البسطة إلى أن وزارة الداخلية تتابع هذه الأمور عن كثب، مؤكدًا أنهم باشروا اليوم بالتحقيقات وسوف تتجلى الرؤية أمام أمام وزبر الداخلية.

وأفاد رئيس اللجنة إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات سوف تتخذ كل القرارات الصائبة من قبل وزارة الداخلية سواء في صالح المواطن أو في صالح رجل الأمن ونحن نعمل من أجل راحة المواطنين.

وأوضح أن هذه الحادثة ستكون عابرة ونحن نعرف رجال العرف والحكماء في طبرق، موجهًا التحية لأهل الفقيد على ضبط النفس ومابدر منهم من إجراءات وقدرتهم على السيطرة على أبنائهم ولم يحدث منهم أي خرق.

وأضاف البسطة أن ما حدث من أطراف أخرى قد يكون لها غايات أو مآرب أخرى وتستغل هذه الحادثة، ولكن أهل الفقيد وما قالوه لعميد البلدية أنهم مع الأمن والشرطة وأمن طبرق موقف يقدر يظهر تحملهم المسؤولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24