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«خارجية السراج»: لا نعول على على البعثة الأممية وندعوها للعمل مع حكومتنا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم، محمد القبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة فائز السراج، بأن حكومته لا تعول على البعثة الأممية، مع الانقسام السياسي داخل مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي، ما يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة ويقوض من جهودها.

وواصل “القبلاوي” زعمه، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن بعض البيانات التي تصدرها البعثة الأممية إلى بلاده، تحوي مغالطات عدة، داعيا إياها للعمل جنبا إلى جنب مع حكومة السراج على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها الممثل الوحيد للدولة الليبية، وفقا لقوله.

واعتبر أن من مسؤولية البعثة توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين الى العدالة، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان له أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي.

وحول انتهاكات وخرق الهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعض الدول لمواجهة باء كورونا، قال: “أصبح من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة وأن مصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي انعقد خلال شهر يناير الماضي، كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص”.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقلى كلامه متناقض يريد ان يتعاون مع من لا يعول عليه كيف كلام معتوه اشبه بمن يعمل فى مصنع للمياه المجففة واى شيخ اخوانى يقص شريط افتتاح بيت دعارة ويقول انا فتحنا لك فتحا مبينا وبعد ان يركب الدعارة يقول سبحان الذى خلق لنا هذا وما كنا مقرنين !!

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  • تتعاون مع من من قالوا على الدواعش الذين قالوا على الدواعش الذى حرقوا وقطعوا الرؤوس انهم قواتنا .تتعاون مع من مع من قال الجميع عنهم انهم فاسدون وغير شرعيين حتى اشد الخوان المتطرفين وعلى قنواتهم فى تركيا قال المعتوه محمود عبدالعزيز حيث نأخذ ااحكمة احيانا من افواه المجانين فى ساعة صفا حيث قال ان السراج وحكومته فاسدين ويستحقوا السجن وان السراج غير شرعى ومتصور نفسه رئيس وواجب على البعثة الاممية ان تحيل الفاسدين ال الجنايات الدولية بموجب الفصل السابع واراكابهم مجازر فى صبراته باعترافهم الرسمى بانها قواتهم ومن قبل فى غريان والا استقيلى مثل سلامة والجيش الوطنى قادر على محاسبة المجرمين سيقتلهم جميعا

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  • ياليبيين اصطفوا خلف جيشكم بقيادة المشير وعولوا علي انفسكم في محاربة تركيا والمليشيات المكونه من العملاء الليبيين ولا تعولوا علي العرب من حولكم فالعرب كحزمة الكرناف لا يمكن اجتماعهم علي  مبدا عربي واحد او علي هدف عربي واحد فيمكن جدا ان ييبعوك ويقفوا مع مستعمر غازي لأي بلد عربي فعرب الامس هم عرب اليوم  فيوم 12 نوفمبر 1931.. حكومة صدقى باشا في مصر تمنع الاحتفال بتأبين الشهيد عمر المختار وتحاصر المكان بقوات الأمن، يوم  وجه حمد الباسل باشا الدعوة إلى الاحتفال بتأبين البطل الليبى الشهيد عمر المختار يوم 12 نوفمبر 1931، وكانت سلطات الاحتلال الإيطالى أعدمته يوم 16 سبتمبر 1931 بعد سنوات من قيادته للمقاومة الليبية ضد الاحتلال، وحسب صبرى أبوالمجد فى الجزء الأول من كتابه «سنوات ما قبل الثورة»: «أعد أمير الشعراء أحمد شوقى قصيدة لتلقى فى هذه المناسبة جاء فيها: «خيرت فاخترت المبيت على الطوى/ لم تبن جاها، أو تلم ثراء/ إن البطولة أن تموت من الظمأ/ ليس البطولة أن تعب من الماء»، وكذلك أعد شاعر القطرين خليل مطران قصيدة، غير أن: «حكومة إسماعيل صدقى قررت الطوارئ فى العاصمة، لتحول بين الشعب وبين الاحتفال»، فكيف حدث ذلك؟.. وماذا عن دلالاته فى هذه الفترة من تاريخ مصر كان «صدقى باشا» رئيس الحكومة خلفًا لحكومة مصطفى النحاس باشا، وحسب وصف من عاصروه «كان نظام يعتمد على ديكتاتورية لا مثيل لها فى التاريخ المصرى»، وكان ما حدث ضد الاحتفال بتأبين عمر المختار دليلا، وذكرت جريدة «الجهاد» فى عددها يوم 13 نوفمبر 1931، حيث نقلت القصة بعنوان: «كيف صودرت حفلة تأبين البطل الشهيد عمر المختار؟»، وقالت الجهاد : «أصدرت الوزارة أمرها بمنع الاحتفال، فأوفدت حكمدارية بوليس العاصمة ألف جندى من البوليس وبلوك الخفر، وأحاطت بدار سعادة حمد الباسل، وسدت المنافذ المؤدية إليها وامتدت رباطات الجنود، وعلى الخطوط الحديدية الممتدة على المحطات، ومنعت الوصول إلى الدار التى كان مزمعا إقامة الاحتفال بها، ووصل حضرة صاحب السعادة فتح الله بركات باشا إلى مكان الاحتفال فمنعه الرباط المضروب هناك وحال بين سيارة سعادته، وبين الوصول، ووضع رجال البوليس أسلاكا شائكة لمنع مرور السيارات، كما وضعوا سيارات كبيرة لتعترض الطرقات ومنع جميع المدعوين من الوصول، وعاد جميع المدعوين أدراجهم من حيث جاءوا فكانت فضيحة، وكانت مأساة أضافت «الجهاد»، أن «الباسل» أعد سرادقا داخل منزله فى سراى القبة ليكون محل الاجتماع لسماع القرآن الكريم، وذكر مناقب المجاهد العظيم عمر المختار، وبينما هو جالس فى منزله عصر يوم الأربعاء إذا برسول يحمل إليه خطابا من محافظ القاهرة يتضمن منع الاحتفال لأنه سياسى، ويحمل الباشا مسؤولية المخالفة، ثم حضر مأمور قسم مصر الجديدة على رأس قوة من الجند، وتركها خارج المنزل، ودخل معه ضابط بوليس وأبلغ الباشا أنه يحمل أمرا بهدم السرادق بالقوة، فأمر حمد باشا بغلق أبواب المنزل، واتصل برئيس نيابة مصر وطلب منه الحضور لضبط واقعة الهجوم على منزل ليس فيه أحد.. كما ذهب إلى حكمدار البوليس، وقال له، إن الاجتماع أبعد ما يكون عن السياسة المصرية بل هو اجتماع لذكرى رجل يمت إلى بقرابة، ومن العار أن يحتفل بذكراه السوريون، والفلسطينيون ولا يحتفل به أقاربه، وأكثر الناس به ارتباطا، فقال الحكمدار: سأعمل جهدى واتصل بك غدا، فمضى الباشا فى طريقه لإعداد لوازم الاجتماع، وتجهيز الطعام للفقراء والمساكين».فى ظهر اليوم التالى «الخميس» حضر وكيل الحكمدار ومعه مأمور قسم مصر الجديدة، وأخبر الباشا بأن الحكمدار لم يستطع رفع أمر المنع، وغاية ما أمكنه أنه لا يتعرض لما فى داخل البيت مطلقا، وسيحول بين الناس، وبين الوصول إلى المنزل، فقال الباشا: «أنا سائر فى طريقى وللقوة أن تفعل ما تشاء»، ولم تمض الساعة الثالثة بعد الظهر، حتى كانت الساحة ما بين محطة سراى القبة، وكوبرى الزيتون غاصة بالجنود مشاة وركبانا مسلحين بالعصى الغليظة والخوذات الحديدية وطوقوا البيت بعدة مناطق من الجنود، ووضعوا فى جميع النوافذ الأسلاك الشائكة حتى أمسى جميع سكان الحى فى حصار شديد. تؤكد «الجهاد»، أن رئيس القوات الإنجليزى قدم الشكر للباسل، وقال له، إنه سيتصل برئيسه لإبلاغه هذه العبارات، وإنه يؤدى وعساكره تعليمات الوزارة.

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  • اذا كنت تعول على المعتوه التركى فانظر لحال كل من عولوا عليه فى مصر والسودان بيتناكوا الان ياكلب اردوغان فهو مثل تاجر المخدرات يبيع الاوهام ويبيع ابوه وقت اللزوم كما فعل فى حلب وادلب والان ليييا حيث باع لكم خردة سماها طائرات مسيرة تسقط مثل الزرزور بينما طائراته المقاتلة محرم عليه دخول المجال الجوى لانه لن تعود مرة اخرى لهذا راينا المقاتلات اليونانية تطاردها حتى فرت وعادت خائبة وضاعت احلام المعتوه فى ترهونة التى اعطته صابونة واثبتت انه ابن مجنونة طايش لانه يعرف ان هناك خطوط حمراء تجاوزها سيدمر كل كلابه فى ليبيا اذا تحرك خير اجناد الارض للدفاع عن امنهم القومى وليهم خبرة قتالية عالية يشهد بها العالم كله من خلال مناورات مشتركة مع مصر

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