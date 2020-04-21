«خارجية السراج»: لا نعول على على البعثة الأممية وندعوها للعمل مع حكومتنا

زعم، محمد القبلاوي الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة فائز السراج، بأن حكومته لا تعول على البعثة الأممية، مع الانقسام السياسي داخل مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي، ما يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة ويقوض من جهودها.

وواصل “القبلاوي” زعمه، في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن بعض البيانات التي تصدرها البعثة الأممية إلى بلاده، تحوي مغالطات عدة، داعيا إياها للعمل جنبا إلى جنب مع حكومة السراج على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها الممثل الوحيد للدولة الليبية، وفقا لقوله.

واعتبر أن من مسؤولية البعثة توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين الى العدالة، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل واسع كان له أثر كبير على التقدم في تسوية الملف الليبي.

وحول انتهاكات وخرق الهدنة الإنسانية التي دعت إليها بعض الدول لمواجهة باء كورونا، قال: “أصبح من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة وأن مصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي انعقد خلال شهر يناير الماضي، كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص”.