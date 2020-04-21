

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

21 April, 2020

عقد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا جان بول كافالييري.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان لها أن المفوضية سجلت وجود أكثر من 48 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، وأكثر من380 ألف نازح داخليًا ، منهم 200 ألف نزحوا حديثًا منذ أبريل 2019 فقط

وأطلع رئيس مفوضية اللاجئين السفير وموظفي السفارة على الأنشطة الحيوية للمفوضية لفائدة النازحين داخليًا واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة لهم كما تحدث عن التنسيق المستمر للمفوضية مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الليبية للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا.

وتاقش الجانبان الحاجة إلى وقف إنساني فوري للأعمال العدائية، مشيرين إلى أنّ اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يتأثرون بشكل كبير بالنزاع وأنّ عدداً من المستشفيات والمرافق الصحية تعرّضت للهجوم كما شددوا على أهمية منع أي تمييز ووصم للاجئين والمهاجرين في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأشارت السفارة إلى أنه استجابة لجائحة فيروس كورونا، تقوم المفوضية بتوسيع مساعدتها للقطاع الصحي في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا حيث تبرّعت بمواد النظافة والمعدات الطبية وست سيارات إسعاف دفع رباعي للبلديات المحلية والسلطات الصحية والهلال الأحمر الليبي بما في ذلك في المدن الجنوبية حيث الوصول إلى الرعاية الصحية محدود.

وأوضحت السفارة أن المفوضية تقدم المساعدة والخدمات الحيوية للنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك مواد الطوارئ والمعونة الطبية والمساعدة النقدية كما تسجّل المفوضية السامية للاجئين طالبي اللجوء وتسهّل إعادة التوطين الآمن لأكثر الفئات ضعفاً مشيرة إلى وجود أكثر من 48 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، وأكثر من380 ألف نازح داخليًا ، منهم 200 ألف نزحوا حديثًا منذ أبريل 2019 فقط.

وبحسب السفارة دعت المفوضية إلى إطلاق سراح تدريجي للاجئين والمهاجرين المحتجزين أو عند إنزالهم بعد الإنقاذ في البحر مشيرة إلى أنه خلال العام تم إطلاق سراح 231 من طالبي اللجوء واللاجئين من الاحتجاز بعد تدخل المفوضية.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن إجمالي مساهمة وزارة الخارجية الأمريكية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليبيا من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ 20.2 مليون دولارا في السنة المالية 2019 مؤكدة أن الدعم الأمريكي المستمر لمفوضية اللاجئين يساعد مجتمعات اللاجئين على الاستجابة للوباء، وخاصة بالنظر إلى ضعفهم الفريد في مواجهة جائحة فيروس كورونا.