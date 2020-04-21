الثني يشكل لجنة لمنع ازدواجية التوريد والصرف في القطاع الصحي

قرر رئيس الحكومة عبدالله الثني، تشكيل لجنة فنية لمنع ازدواجية التوريد والصرف لتغطية احتياجات القطاع الصحي، ومراجعة وفحص كل متطلباته السابقة.

وحسب بيان للحكومة الليبية فقد أوكل الثني للجنة مهمة التدقيق والفحص في كل الإجراءات المحالة إلى ديوان مجلس الوزراء من وزارة الصحة، أو من جهاز الإمداد الطبي، أو اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كما تتولى اللجنة مهمة الفحص والمراجعة قبل إبرام أي تعاقدات بشأن هذه المطالبات، بما يضمن عدم خلق ازدواجية في إجراءات التوريد والصرف.

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