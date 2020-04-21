عقد اليوم الثلاثاء اجتماع ضم النائب الأول لرئيس البرلمان الموازي جلال الشويهدي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر أحمد سعيد، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق محمد سيالة لمناقشة ملف المواطنين العالقين بالخارج.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن سياله استعرض الإجراءات المتخذة لعودة المواطنين بالخارج وفق الخطة المعتمدة من لجنة الأزمة، والتي شُرع فعلياً بتنفيذها في بعض الدول (تركيا – مصر – تونس)، موضحا أن العمل جاري على عودة من هم في باقي الدول ( المغرب – مالطا – ايطاليا – أوكرانيا – وغيرها من الدول )، مشيرا إلى سير إجراءات العمل وفق الخطة المعتمدة مطالبا بتسريع الإجراءات ليتمكن العالقون من العودة في أقرب وقت .

وجرى خلال اللقاء بحث تعديل القانون رقم 2 لسنة 2001 م، بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي حيث أوضح سياله أنه تم إعداد مشروع تعديل للقانون وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعته تمهيداً لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه .

وبحث الجانبان تقليص التمثيل السياسي والدبلوماسي للعاملين بالخارج في إطار إصلاح قطاع الخارجية والتعاون الدولي حيث جرى بحث ودراسة حجم التمثيل الدبلوماسي والفني وتقليص أعداد العاملين بالسفارات والقنصليات والملحقيات الليبية بالخارج والنظر في قفل بعض القنصليات التي لا جدوى من الإبقاء عليها، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإعداد خطة تفصيلية تتضمن رؤيتها المستقبلية لعملية الإصلاح وإحالتها لمجلس النواب الليبي .