الرئاسة الجزائرية: «غوتيريش» فشل في اختيار رجل كفء مثل «لعمامرة» 

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، إن الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة، لم يطلب الترشح لقيادة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بل رشحه الأمين العام.

وأضاف بلعيد، في تصريحات نقلها موقع قناة النهار الجزائرية، “كون تفكير الأمين العام في اختيار جزائري هذا شيء يزرع فينا الفخر والاعتزاز بما أنجبته الدبلوماسية الجزائرية

وتابع: “إذا هناك أطراف ترى في عدم إتمام الأمر فشلا للجزائر أطالب منها تصحيح حكمها، فهذا فشل للأمين العام للأمم المتحدة، الذي لم يستطع اختيار رجل كفء مشهود له بأسلوبه المتميز البسيط في حل الأزمات”.

وواصل: “اعتبار هذا الترشح لم يحظ بقبول أحد أعضاء مجلس الأمن، ربما يعود لأسباب خارج بلاده، استجابة لاعتبارات محلية تحركها بعض الأنظمة ليس لها مصلحة في حل مشكلة الشعب الليبي”.

وأكمل: “لا يمكن أن يتم أي شيء في ليبيا بدون موافقة الجزائر أو ضد الجزائر، ومع ذلك سنستمر في دورنا الوطني النزيه غير المرتبط بالحسابات التي تتاجر بدماء الأبرياء في ليبيا، لأن ذلك واجب وطني”.

وكان لعمامرة أعلن، قبل أيام، سحبه للموافقة المبدئية، بخصوص الاقتراح الذي قدمه له الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، لمنصب ممثل خاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، قائلا: “يبدو أن المشاورات التي يقوم بها السيد غوتيريش منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا”.