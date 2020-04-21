عضوا مجلس النواب عن بنغازي يعزيان مدينة طرابلس في وفاة الكيب

تقدم عضوا مجلس النواب عن مدينة بنغازي، زياد دغيم وعيسي العريبي، بتعازيهما الحارة لأبناء الشعب الليبي بصفة عامة ومدينة طرابلس بصفة خاصة، في وفاة رئيس وزراء ليبيا الراحل عبد الرحيم الكيب، الذي وافته المنية عن عمر 70 عامًا اليوم الثلاثاء.

وأثنى دغيم والعريبي في بيان مشترك لهما، على الفقيد، مؤكدين أنه أول رئيس وزراء بعد ثورة فبراير حافظ على المسار الديمقراطي والتداول السلمي في البلاد.

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وتوفي الكيب اليوم الثلاثاء، إثر نوبة قلبية داهمته خلال إقامته في الولايات المتحدة، وفق ما أكده أفراد من عائلته.

الكيب شغل منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011، إذ اُختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسًا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتًا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

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