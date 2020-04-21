اخبار ليبيا الان

عقيلة صالح يكلف إدريس الأحيمر باختصاصات نائب محافظ ليبيا المركزي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تكليف مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس محمد الأحيمر بمهام نائب محافظ المصرف.

ونص رئيس المجلس في قراره رقم “20” لسنة 2020، الذي اطلعت “الساعة 24″ على نسخة منه اليوم الثلاثاء، على أن يمارس الأحيمر اختصاصات نائب المحافظ المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2015، وتعديلاته، على أن يعرض القرار على مجلس النواب في أول اجتماع له لاعتماده أو تعديله.

وأفادت مصادر لـ”الساعة 24” بأن محافظ المصرف المركزي علي الحبري يتواجد في الأردن مرافقا ابنه الوحيد، الذي يعاني من مرض عضال.

الوسوم

إدريس الأحيمر عقيلة صالح علي الحبري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك