عقيلة صالح يكلف إدريس الأحيمر باختصاصات نائب محافظ ليبيا المركزي

قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تكليف مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس محمد الأحيمر بمهام نائب محافظ المصرف.

ونص رئيس المجلس في قراره رقم “20” لسنة 2020، الذي اطلعت “الساعة 24″ على نسخة منه اليوم الثلاثاء، على أن يمارس الأحيمر اختصاصات نائب المحافظ المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2015، وتعديلاته، على أن يعرض القرار على مجلس النواب في أول اجتماع له لاعتماده أو تعديله.

وأفادت مصادر لـ”الساعة 24” بأن محافظ المصرف المركزي علي الحبري يتواجد في الأردن مرافقا ابنه الوحيد، الذي يعاني من مرض عضال.