النايض يعزي الشعب الليبي في فقيد الوطن الرئيس الأسبق عبد الرحيم الكيب

تقدم رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض بخالص التعازي والمواساة لأهالي طرابلس وصبراتة والشعب الليبي في فقيد الوطن، الرئيس الأسبق الدكتور عبد الرحيم الكيب، الذي وافته المنية اليوم إثر نوبة قلبية، كما قدم النايض خالص تعازيه لأسرة الفقيد وأصحابه وأحبابه وزملائه وأصدقائه وطلبته في كل أنحاء العالم.

النايض وفي منشور له قال إنه عمل مع الفقيد فترة توليه لرئاسة حكومة دولة ليبيا، خلال خدمته السابقة سفيرا لدولة ليبيا في الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أنه كان عضوا فاعلا في الجالية الليبية في الإمارات فترة تدريسه فيها، وكان لقاؤه مع الجالية عندما التقى بها رئيسا للوزراء لقاء مميزا، كما كان الفقيد حسب النايض أكاديميا فذا، وأستاذا جامعيا قديرا، وخبيرا دوليا في مجال الهندسة الكهربائية.

رحم الله فقيد ليبيا عبدالرحيم الكيب.

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