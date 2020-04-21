البعثة الأممية تعزي في وفاة الكيب

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تعازيها للشعب الليبي ولأسرة أول رئيس وزراء في ليبيا منذ إسقاط النظام عبد الرحيم الكيب، والذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت البعثة في تغريدة لها بموقع “تويتر” “لقد كان الفقيد أستاذًا جامعيًا، وأكاديمياً مميزاً، وسياسيًا مرموقًا، مغلبًا مصلحة الوطن، مؤمنًا بالحوار والتوافق”.

يشار إلى أن الكيب (1950 طرابلس، ليبيا) كان أستاذا جامعيا، ومهندس كهرباء، وسياسي ليبي تنحدر أصوله من مدينة صبراتة انتخبه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي كرئيس وزراء لأول “حكومة انتقالية” لليبيا بعد إسقاط النظام.