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الحرس البلدي ببنغازي يشدد على محال اللحوم المستوردة بالالتزام بالتسعيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد جهاز الحرس البلدي بنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي، على ضرورة التزام محلات اللحوم بتسعيرة اللحوم المستوردة التي تم تحديدها.

وأوضح الجهاز أن تسعيرة لحم الخروف المستورد للكيلو 35 دينار، ولحم البقر المستورد للكيلو 28 دينار للهبرة، و25 دينار العظم، واللحوم المجمدة الأبقار للكيلو 20 دينارا.

يشار إلى أن الحرس البلدي والبحث الجنائي قد خصصا أرقاما للإبلاغ عن كل من يخالف التسعيرة المعتمدة، ودعا المواطنين للتواصل من خلال “غرفة جهاز الحرس البلدي بنغازي (0911177333)” و”الإدارة العامة للبحث الجنائي (0614700269)”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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