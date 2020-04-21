تونس تجلي المئات من رعاياها كانوا عالقين في ليبيا

أفاد مراسل فرانس24 أن تونس بدأت بإجلاء نحو مئتي شخص من رعاياها كانوا عالقين على حدودها من الجانب الليبي في ظروف صعبة. ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع بقي مئات التونسيين عالقين، على الحدود اللييبية التونسية، لم تسمح لهم سلطات بلادهم بالدخول لاعتبارات أمنية وصحية لا سيما في ظل إجراءات غلق الحدود من الجانبين للتصدي لتفشي فيروس كورونا.
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