البعثة الأممية تطالب بهدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان

دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى هدنة إنسانية لإتاحة الفرصة لليبيين للتهيؤ لشهر رمضان، وإفساح المجال للسلطات لتقديم الخدمات التي تشتد الحاجة إليها، ومعالجة الجرحى والتصدي للتهديد المتصاعد لجائحة كورونا.

وأعربت البعثة عن استيائها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في ترهونة، وذلك بسبب التصعيد العسكري في المدينة وما حولها، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة للمدنيين، وزيادة تفاقم الوضع الإنساني المتردي باستمرار انقطاع التيار الكهربائي.

كما أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها بسبب تصعيد حدة القتال خلال الأيام القليلة الماضية.

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