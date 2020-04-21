“الوطية”.. موقع استراتيجي يشهد على هزائم الوفاق

تقرير 218

باتت قاعدة الوطية الجوية الجوية الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة والخاضعة لقوات الجيش الوطني، هدفا لقوات الوفاق نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في دعم ومساندة قوات الجيش الوطني على الأرض في عملياتهم على تخوم طرابلس.

القاعدة التي أضحت حصنا منيعا باتت اليوم شاهدة على الهزائم المتكررة لقوات الوفاق التي تحاول السيطرة عليها في أكثر من مناسبة لتعزيز نفوذها على الأرض وقطع السبيل أمام الطلعات الجوية الفاعلة لقوات الجيش الوطني ولدعم قواتها على الأرض بعد أن انحصر منفذها الجوي في قاعدة معيتيقة العسكرية الواقعة في مرمى نيران قوات الجيش الوطني .

محاولات تهدف من خلالها قوات الوفاق لبث زخم إعلامي بسيطرتها على الأرض بعد الانتصارات التي سوقت لها بسيطرتها على بعض المناطق جنوب غربي العاصمة والتي قلل المحللون من أهميتها نظرا لأن المكاسب في العرف العسكري تحسب بثقل المناطق وأهميتها وليس بعددها فقط.

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