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“الوطية”.. موقع استراتيجي يشهد على هزائم الوفاق

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

باتت قاعدة الوطية الجوية الجوية الواقعة على بعد 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة والخاضعة لقوات الجيش الوطني، هدفا لقوات الوفاق نظرا لموقعها الاستراتيجي ودورها المحوري في دعم ومساندة قوات الجيش الوطني على الأرض في عملياتهم على تخوم طرابلس.

القاعدة التي أضحت حصنا منيعا باتت اليوم شاهدة على الهزائم المتكررة لقوات الوفاق التي تحاول السيطرة عليها في أكثر من مناسبة لتعزيز نفوذها على الأرض وقطع السبيل أمام الطلعات الجوية الفاعلة لقوات الجيش الوطني ولدعم قواتها على الأرض بعد أن انحصر منفذها الجوي في قاعدة معيتيقة العسكرية الواقعة في مرمى نيران قوات الجيش الوطني .

محاولات تهدف من خلالها قوات الوفاق لبث زخم إعلامي بسيطرتها على الأرض بعد الانتصارات التي سوقت لها بسيطرتها على بعض المناطق جنوب غربي العاصمة والتي قلل المحللون من أهميتها نظرا لأن المكاسب في العرف العسكري تحسب بثقل المناطق وأهميتها وليس بعددها فقط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ياليبيين اصطفوا خلف جيشكم بقيادة المشير وعولوا علي انفسكم في محاربة تركيا والمليشيات المكونه من العملاء الليبيين ولا تعولوا علي العرب من حولكم فالعرب كحزمة الكرناف لا يمكن اجتماعهم علي  مبدا عربي واحد او علي هدف عربي واحد فيمكن جدا ان يبيعوكم ويقفوا وقوف سافر مع مستعمر غازي لأي بلد عربي فعرب الامس هم عرب اليوم  فيوم 12 نوفمبر 1931.. حكومة صدقى باشا في مصر تمنع الاحتفال بتأبين الشهيد عمر المختار وتحاصر المكان بقوات الأمن، يوم  وجه حمد الباسل باشا الدعوة إلى الاحتفال بتأبين البطل الليبى الشهيد عمر المختار يوم 12 نوفمبر 1931، وكانت سلطات الاحتلال الإيطالى أعدمته يوم 16 سبتمبر 1931 بعد سنوات من قيادته للمقاومة الليبية ضد الاحتلال، غير أن: «حكومة إسماعيل صدقى قررت الطوارئ فى العاصمة، لتحول بين الشعب وبين الاحتفال»، فكيف حدث ذلك؟.. وماذا عن دلالاته فى هذه الفترة من تاريخ مصر كان «صدقى باشا» رئيس الحكومة خلفًا لحكومة مصطفى النحاس باشا، وحسب وصف من عاصروه «كان نظام يعتمد على ديكتاتورية لا مثيل لها فى التاريخ المصرى»، وكان ما حدث ضد الاحتفال بتأبين عمر المختار دليلا، وذكرت جريدة «الجهاد» فى عددها يوم 13 نوفمبر 1931، حيث نقلت القصة بعنوان: «كيف صودرت حفلة تأبين البطل الشهيد عمر المختار؟»، وقالت الجهاد : «أصدرت الوزارة أمرها بمنع الاحتفال، ارضاءا لبريطانيا فلا تتوقعوا ياليبيين من أحد مد يد العون لكم فما حك جلدك مثل ظفرك

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