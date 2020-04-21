“الأمم المتحدة” تُوثّق 23 استهدافاً طال مراكز صحية في ليبيا

تقرير 218

أعلن مكتب دعم التنسيق التابع للأمم المتحدة في ليبيا توثيق 23 استهدافا على مراكز صحية في البلاد خلال عام 2019، وقعت ٩ منها خلال آخر 4 أشهر.

الحساب الرسمي للمكتب في تويتر ذكر أن البنية الصحية في ليبيا تم استهدافها بشكل متكرر في البلاد، مشيرا إلى إصابة مستشفيات مؤخرا في عين زارة وطريق الشوك في طرابلس، موضحا أن الهجمات على هذه المرافق أدت إلى مقتل ثمانين شخصا وإصابة واحد وستين.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعربت في بيان لها عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في طرابلس والمناطق المحيطة بها جراء اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى إصابة مستشفى رويال التخصصي قبل أيام ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بوحدة العناية المركزة وإجلاء الموظفين والمرضى.

كما ذكّرت أطراف النزاع كافة بأن الهجمات العشوائية، واستهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، والقطع المتعمد لإمدادات الكهرباء أو الوقود أو الماء أو الغذاء، تُشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ويمكن، وفقا للظروف، أن ترقى إلى جرائم حرب.

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