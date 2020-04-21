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روسيا تدعو لتعيين ممثل أممي في ليبيا بأقرب وقت

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع مع ممثلي صندوق دعم الدبلوماسية العامة عبر الانترنت، إن “تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا متوقف بشكل خطير”، داعيا كافة الأطراف إلى “مواصلة العملية السياسية مرة أخرى”.

وشدد لافروف على “ضرورة تعيين ممثل خاص دائم للأمم المتحدة لليبيا في أقرب وقت ممكن”، لافتاً إلى ضرورة أن يكون من دولة إفريقية، بحسب قناعة الجانب الروسي.

واعتبر لافروف أن “عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لمناقشة مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا يثير تساؤلات”، معرباً عن أمله “بالكشف عن هذه الأسباب في المستقبل القريب”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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