البعثة الأممية تنعى رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق عبدالرحيم الكيب

طرابلس-العنوان

نعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق عبد الرحيم الكيب الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 70 عاما إثر نوبة قلبية في مقر إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت البعثة في تغريدة لها عبر صفحتها في تويتر “قد كان الفقيد أستاذًا جامعيًا، وأكاديمياً مميزاً، وسياسيًا مرموقًا، مغلبًا مصلحة الوطن، مؤمنًا بالحوار والتوافق”.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد الإطاحة بالنظام السابق، في اقتراع أجراه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي، حيث ظلت حكومة الكيب تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من العام 2012.

عبد الرحيم خالد عبد الحافظ الكيب ولد سنة 1950 في طرابلس، وهو أستاذ جامعي، ومهندس كهربائي، وسياسي تنحدر أصوله من مدينة صبراتة، وقد عمل أستاذا في جامعة ولاية كارولينا، وجامعة ألاباما، وفى الجامعة الأمريكية في مدينة الشارقة، ومؤخرا عمل في معهد البترول في الإمارات العربية المتحدة.

وتحصل الكيب على البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، كما تحصل أيضا على درجة ماجستير من جامعة كارولاينا الشمالية، وبعد ذلك تحصل على درجة الدكتواره من جامعة جنوب كاليفورنيا.