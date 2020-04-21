المشري يؤكد على أهمية الفصل بين السلطات

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري في خطاب وجهه لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يعلى أهمية الفصل بين سلطات الدولة، والحفاظ على نزاهة القضاء واستقلاليته؛ والنأي به عن التجاذبات السياسية والنزاعات بين السلطات العامة للدولة إلا عن طريق الرقابة القضائية.

وقال المشري “تأكيدا على ما جاء في كتابكم (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) الموجه لرئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بأن المجلس الأعلى للقضاء يمثل سلطة محايدة ولا يتصل بقضايا الخلاف بين المؤسسات إلا من خلال عرضها على النيابات والمحاكم وهو بالتأكيد من مبادء الفصل بين السلطات إلا أننا نخشى أن يكون بعض ما جاء في الكتباب المشار إليه مخالف لتلك المبادئ الأساسية ويمس حيادية واستقلال السلطة القضائية”.

وأضاف المشري “أن ما جاء في كتابكم (أن مقتضيات حالة الضرورة والوضع الذي نجم عنه إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الانتشار الوبائي لفيروس كورونا يترتب عليه منح هرم السلطة التنفيذية وضعا قانونيا متميزا ومشروعية استثنائية تتيح له إصدار قرارات وإجراء تصرفات قد لا يملكها في الظروف العادية) قطعا مقيدة فقط بالإجراءات الخاصة بمكافحة هذه الجائحة دون التوسع في غيرها من المسائل”.

وتابع “لذا رأينا من واقع واجباتنا ومسؤولياتنا مطالبتكم بضرورة إبعاد السلطة القضائية عن أي تجاذبات سياسية أو نزاعات بين السلطات العامة في الدولة إلا عن طريق ممارسة الرقابة القضائية المخول بها قانونا ودستورا حفاظا على هيبة القضاء ونزاهته وإيمانا منا بدور رجالاته في بناء دولة القانون التي تخضع فيها كل مؤسسات الدولة للقوانين النافذة وتعمل بمقتضاها”.