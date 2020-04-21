مقتل «تكتكة» المقرب من «عشماوي» وخبير «التفخيخ» بمحور عين زارة

أكد مصدر عسكري إن الإرهابى الملقب بـ”تكتكه” الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى قتل فى محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس على يد قوات الجيش الليبى.

والإرهابى “تكتكه” الذي قتل خلال معارك ضد الجيش الليبى فى عين زارة، شارك فى عدة عمليات إرهابية فى مدينتى درنة وبنغازى، هو خبير فى التفخيخ والمتفجرات وأحد المقربين من الإرهابي المصري عشماوى.

وشارك الإرهابي «تكتكة» في عدة عمليات إرهابية في بنغازي ودرنة ويعرف بين الإرهابيين على أنه خبير تفخيخ ومتفجرات ورفيق الإرهابي (هشام عشماوي) المكنى (أبوعمر المهاجر) الذي تم القبض عليه في وقت سابق وتسليمه للسلطات المصرية، والذي نفذ فيه حكم الإعدام.

وأوضح المصدر أن هناك معلومات تشير إلى أن مقتل تكتكه جاء على خلفية تجهيزه لمفخخات وانتحاريين بمحاور طرابلس، وأن هناك مقربين من تنظيم القاعدة وجهوا أصابع الاتهام مباشرة لفتحي باشااغا ومليشيات الردع بأعمال تصفية لأفراد تنظيم القاعدة “درنه-بنغازي” بمحاور عين زارة بعد إخراجهم من السجن بأيام.