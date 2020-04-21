شرقي: عدم تعيين مبعوث إلى ليبيا حتى الآن يطرح كثيرا من الأسئلة

أعرب مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي عن أسفه إزاء عدم تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا خلفا لسلامة، مما يؤخر الحل السلمي في هذا البلد، وما ترتب عنه من آثار وخيمة على الشعب الليبي في ظل انتشار وباء كورونا.

وأوضح شرقي أن عدم تعيين مبعوث جديد حتى الآن يطرح الكثير من الأسئلة لدى الفاعلين والمهتمين بالشأن الليبي، مؤكدا أن الوضع في ليبيا اليوم يفرض تحركا من المجتمع الدولي لوقف المعارك.

مؤكدا أن تداعيات كورونا كانت بالغة على السلم والأمن في القارة الأفريقية وعلى الجهود من أجل وقف النزاعات المسلحة، داعيا إلى وجوب التحلي باليقظة وتقوية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن للدول الأفريقية في هذا الشأن.

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