جامعة طبرق تنجح في صنع جهاز إنعاش وتنفس صناعي محلياً

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس جامعة طبرق المكلف حسن علي حسن إن عدد من الأطباء بكلية الطب ومهندسين من كلية الهندسة بجامعة طبرق تواصلوا لتصنيع جهاز إنعاش وتنفس صناعي محلياً.

وأضاف حسن في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ :”يعتبر الجهاز أول نموذج تجريبي ونحن على أتم الاستعداد لتصنيع عدد 100 جهاز”.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الجهاز يكلف الكثير من العملة الصعبة التي تكلف الدولة الميزانيات الباهضة حال استيراده من الخارج ولم يكلف تصنيعه محلياً أكثر من 1000 دينار”.

وتابع حسن :”من رحم الأزمات تولد الأفكار والاختراعات خدمةً لهذا المجتمع الذي يستحق كل خير، ونفخر بخروج هذا الجهاز الذي تم صناعته محلياً بالإمكانيات المتوفرة”.

وأكد رئيس الجامعة المكلف أن الأطباء والمهندسين من كليتي الطب البشري والهندسة بجامعة طبرق عملوا بروح الفريق الواحد.

وعبر حسن عن شكره لهؤلاء الأطباء والمهندسين لوصولهم لتصنيع هذا الجهاز المهم الذي يحتاجه قطاع الصحة في هذه الأوقات الصعبة.

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