وفاة طبيبين ليبيين بفيروس كورونا في بريطانيا.. ووداع مهيب لأحدهما (فيديو)

أعلنت مصادر طبية اليوم، عن وفاة طبيبين ليبيين، في المملكة المتحدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ووفق المصادر، توفى الطبيب الليبي الدكتور يونس رمضان التينز، كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفارق الحياة فجر اليوم بأحد مستشفيات لندن.

كما توفى الطبيب الليبي الصادق الهوش، أخصائي جراحة العظام والمفاصل بمدينة ليفربول البريطانية، بعد إصابته بفيروس كورونا ودخوله العناية القصوى.

فيما أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موكب توديع الدكتور الهوش، والذي أظهر عددا من محبيه وطلبته يودعون جثمانه أثناء خروجه من المستشفى الذي كان يعمل فيه.

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