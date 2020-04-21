ندوة توعوية للمهاجرين غير القانونيين ببلدية اوباري‎

نظمت جمعية اطلس لشؤن المهجرين والمغتربين فرع اوبارى ندوة تثقيفية توعوية للعمالة الوافدة والمغتربين من الهجرة غير القانونية وبعض الاجانب المقيمين ببلدية اوبارى من مختلف الجنسيات.

الهدف من اقامة هذه الندوة هو توعية العمالة الوافدة بخطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد الذى اصبح يزداد انتشاره يوما بعد يوم.

تضمنت الندوة على عدة محاور ابرزها كيف يتم التعامل مع هذا الوباء وما هى اجراءات الوقاية الصحيحة الواجب اتباعها لتفادى الاصابة بالمرض وايضا كيف تتم اجراءات الحجر الصحى للحالات المشتبه بها وما هى طرق انتقال العدوى وكيف يتم تفاديها.