اجتماع موسع للجان مكافحة الوباء في نالوت وما جاورها

عقد في ديوان المجلس البلدي نالوت أمس اجتماع موسع ضم رؤساء لجان الأزمة لمكافحة وباء كورونا في كل من نالوت والحوامد وباطن الجبل والحرابة ووازن وكاباو.

الاجتماع بحث آليات توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي، وكذلك توفير متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والحجر والعزل الصحي.

المجتمعون ناقشوا آلية ترحيل الجالية التونسية المقيمة في المنطقة بالتنسيق مع لجان الأزمة في مدن الساحل، وتسهيل عبور المواد الأساسية والخضروات والوقود بمنطقة الجبل.

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