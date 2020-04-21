الكشف عن عدد الليبيين العالقين بالخارج

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق الوطني، ورئيس اللجنة الرباعية محمود التليسي بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء عضوي المجلس البلدي محمد التومي وإسماعيل الهاشمي ومدير صندوق التضامن بالبلدية وعضو اللجنة العليا، امحمد العريش وجرى خلال اللقاء بحث تنسيق الجهود والاطمئنان إلى سلامة الإجراءات المتعلقة بعودة العالقين التي ستتم، لوجود عدد كبير من الجرحى والمرضى من البلدية ممن يتلقون العلاج بالخارج.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراته أن المشاركين في اللقاء أكدوا أن عدد الراغبين في العودة المسجلين في كل السفارت والقنصليات بلغ 15000 مواطن وتم الشروع في إجراء اختبار ال PCR للجاليات في كل من تركيا وتونس، باعتبارها الدول التي بها أكبر عدد من الليبيين فيما يجري التنسيق للقيام بنفس الإجراءات للجاليات في كل من أسبانيا والمغرب ومالطا والأردن.

وأكد المجتمعون أنه تم الشروع في نقل الجاليات ذات الأعداد القليلة من دولة إلى أخرى، وتجميعها لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاختبارات والحجر الصحي بالخارج، وفي هذا الإطار شرع في إجراءات نقل الجاليات بكل من البرتغال وهولندا إلى أسبانيا وستكون رحلات العودة بعد انقضاء مدة الحجر، والتأكد من خلو المواطنين من المرض من خلال جسر جوي، ويظل خيار العودة عبر البحر تحت الدراسة وفقاً لما يتبدى من معطيات.

واتفق المجتمعون على أهمية المحافظة على المجتمع وعدم تفشي الوباء وضرورة إتمام إجراءات الفحص الطبي PCR ويليه الحجر الصحي بالخارج ومن ثم العودة بهم حيث أنه لا يتأتى تطبيق الحجر بالداخل سواء من الناحية الأمنية أو السعة الاستيعابية واتفق المجتمعون على الإذن للسفارات والقنصليات بالشروع في الإعلان وتسجيل العالقين والتكفل بإقامتهم وإعاشتهم والإجراءات المتعلقة بالاختبارات الطبية والحجر الصحي، ومتابعة أحوالهم الصحية طيلة فترة الحجر إلى حين العودة.

وقدم التليسي شرحاً وافياً عن الإجراءات التي شرعت فيها اللجنة من أجل عودة الليبيين العالقين بالخارج، وأكد ممثلي البلدية واللجنة العليا دعمهم لما ذكر ولآلية العمل التي انتهجتها اللجنة، مؤكدين على أهمية تطبيقها بشكل دقيق لسلامة العالقين والمجتمع في ظل ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي في مواجهة هذه الجائحة، وأن الوقاية هي أنسب وأسلم الطرق لحماية المجتمع من هذا الوباء، مؤكدين على استعداد البلدية واللجنة العليا للتعاون التام في هذا الإطار.