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بريطانيون يودعون أول طبيب ليبي يتوفى بكورونا في مشهد مهيب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ودع العشرات من الأطباء وأعضاء التمريض في مستشفى “ويستون” بمدينة ليفربول البريطانية، في موقف مهيب اليوم الثلاثاء، الطبيب الليبي الصادق الهوش بعد وفاته بسبب فيروس كورونا الذي انتقل إليه خلال أدائه واجبه في مجابهة الفيروس المستجد.

ويعد الهوش الذي توفي أمس الاثنين، أول طبيب ليبي يتوفى بسبب كورونا، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا بين أبناء الجالية الليبية في بريطانيا إلى 3 أشخاص.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن في وقت سابق، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 52 حالة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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