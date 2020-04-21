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عبد العزيز: «الغرياني» مولانا.. و«الفاندي» يمشي على بطنه وسنحرر ترهونة قريبا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم محمود عبد العزيز عضو المؤتمر الوطني السابق والمحلل السياسي، أن المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج ستدخل مدينة ترهونة وتحررها، مستنكرا على عدم انضمام شباب العاصمة طرابلس إلى محاور القتال في الوقت الذي يقاتل في شباب من درنة ومصراتة وزليتن وبنغازي للدفاع عن “الطرابلسيات” وعرض وشرف ونساء وشقيقات هؤلاء الشباب، حسب قوله.

وهاجم «عبدالعزيز» في تصريحات تلفزيونية لقناة «التناصح»، الذراع السياسي للمفتي المعزول، الصادق الغرياني، كل من ينتقدون الغرياني، قائلا: “من يهاجم مولانا الغرياني هو معفن، لأنه مناضل منذ زمن طويل، وآخرين خرجوا بجملة يا غرياني يا غرياني خمس سنين الشعب يعاني، في حين أن دماغه زي ماتور التلاجة”.

وقال: “إن منصب فائز السراج لا يساوي شعرة من أولادنا ولا أولاد المقاتلين في الجبهات، أو حتى دمعة لزوجة وأم شهيد، ثم يأتي البعض ويقول حرب طرابلس، وهذا تلاعب بالمصطلحات، لأن ما يحدث اسمه غزو أو عدوان الهبود وليس اسمها أحداث 2011، وإنما دولة فبراير 2011م، وهذه أشياء لا يطلقها إلا مغفل أو حفتوري”.

وأضاف: “قوات المتمرد تجلس لشرب الحشيش من الأفارقة والجنجويد والأجانب، وللأسف ما زال البعض يراهم وموقفه على الحياد بين الطرفين، وللأسف الشديد من حررهم من داعش هم قوات بركان الغضب، ثم يأتي صالح الفاندي أو أي شخص مؤيد للهبود من ترهونة أو بني وليد أو الرئاسي كلكم مرتزقة لكن بشكل مختلف عن الآخر”.

وادعى: “أن المسئول عن مقتل الأب وابنه في حي الساعدية هما محمد الكاني وعبد الرحيم الكاني، ومن يتحمل مسئولية هذه الجرائم هم الساكتين عن الظلم وهم أسوأ، بل بعضهم يأتي ويتحدث عن الأتراك والسوريين، وكل مؤيدي الهبود المعتدي مثل قوم بني إسرائيل عندما عبدوا العجل وتركا رب سيدنا موسى”.

وهاجم رئيس مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، الشيخ صالح الفاندي، قائلا: “قبل أيام من العدوان على العاصمة في أبريل 2019م قال الفاندي إن ترهونة ستقف ضد أي عدوان على طرابلس، لكن الفاندي معروف بأنه يمشي على بطنه، ورسالتنا لأمهات الشباب لا تسمعوا له ولا تصدقوه، فهو يعمل لمصلحته فقط من أيام والده وجده، وهو منذ ولدته أمه يضحك بدون سبب”.

وزعم أنه “تلقى عشرات الرسائل من ترهونة تقول أن أهالي المدينة تحت القبضة الأمنية، وأخذوا كل الشباب بالإجبار وبالتهديد بقتل الأب أو الأم أو الزوجة إن لم يذهب على جبهات القتال، خاصة أن قيادات الكرامة لا تعرف إلا لغة القتل لدرجة أن ضابط ليدهم كان يقتل كل يوم أسيرين بدون سبب إلا ليشبع رغبته في القتل”.

واختتم بقوله: “أطالب بتعيين متخصصين للتحقيق مع ضابط الأمن الخارجي عبد الله الهنشيري، لأنه مراوغ ومحنك، وبإذن الله هندخل ترهونة ونحررها خلال الساعات المقبلة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يا محمود عبد العزيز نافلة القول …. هنيئا للأخوان بيما جلبوه من عار للاوطان من قواده لأردوغان
    حيث يتحدث تاريخ الزاوي عن الوالي عثمان باشا الساقسلي، وكان أحد أقسى طغاة الأتراك، إذ عين أحد أقرباءه قُواداً، وبلغ فيهم الظلم، أنهم “لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها” يقول الزاوي الذي كان أحد مصادره، أهم كتب تاريخ العثمانيين في طرابلس، وهو (التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار) لابن غلبون، محمد بن خليل الطرابلسي، من القرن 17 الميلادي، ويعتبر “مؤرخ ليبيا” فيورد حوادث كثيرة من عنف العثمانيين بحق أهل ليبيا، وصلت حد اغتصاب طفل أمام عيني أبيه الذي كان “من أعيان البلد” فأخذ يستغيث ويصرخ بالناس لإنقاذ ابنه مما يحل به، فأمر الوالي الساقسلي “بضربه بالسياط حتى مات!” عقوبة له على صراخه واستغاثته.ثم انتحر الوالي العثماني المذكور، بتناول السم، بعدما رأى جموع الثائرين عليه المطالبين برأسه والانتقام منه على ما ارتكبه هو وأقرباؤه من فظائع بحق أهل طرابلس. قتلوه ثم أكلوا لحمه! الكتابان المذكوران اللذان يعتبران أهم مرجعين عن الحكم التركي لليبيا، لم يسردا وحسب فظائع الولاة وما فعلوه بأهل طرابلس، بل نبّها إلى الآلية “المتعسفة” التي كان يحكم بها الأتراك ذلك البلد، حيث كان “يؤتى بالقهوجي” لتعيينه والياً، وبالترزي أيضاً، الأمر الذي زاد في فظاعة الأحداث وتفاقم الفوضى والفساد في ليبيا. وأحد ولاة طرابلس، هو عثمان القهوجي الدرغوتلي، كان قهوجياً في الأصل “كان يطبخ القهوة بسوق التُّرك” وبقي القهوجي والياً على طرابلس أربعة أشهر في سنة 1113 للهجرة. وعن عهده قيل: “وماذا يرجى من بائع قهوة رفعته ظروف الفوضى إلى منصب والٍ أكبر وظيفة”.
    أمّا في عهد الوالي، إبراهيم الترزي (الخياط) على طرابلس، فقد بلغ حجم العنف مستوى غير مسبوق، تمثل بأكل لحم رجل بعد قتله، تعبيرا من قاتليه عن شدة حقدهم عليه ويورد (التذكار) السابقة الإشارة إليه، نشوب معركة بين رجال العثمانيين في ليبيا، بطلاها الوالي العثماني الترزي، وآخر يدعى (مراد) كان مشهورا بشدة نفوذه وسلطانه الواسع، والتقى جيشا الرجلين عند منطقة (عرقوب تاجوراء) الليبية، وتمكن جنود الوالي العثماني الترزي، من أسر (مراد) ثم قتله، ثم “أكَلَ بعض الجند من لحمه!”.وختم (ولاة طرابلس) في مقدمة فقرة الولاة العثمانيين، بالقول موضحاً طبيعة الحكم التركي لها: “وكان يؤتى بصاحب المقهى من مقهاه، وبالخياط من حانوته، وينادى به والياً على طرابلس. وهذا قليل من كثير مما عانته طرابلس في العهد التركي، حتى جاء الاحتلال الإيطالي وهي لا تملك من مقومات الحياة شئياً

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  • مولاك مولاه يهودى هولندى هو من علمه الاسلام بطريقة يهودية عنصرية يعتبر سفك الدماء والافساد فى الارض جهاد اما الغاندى مولاه رب العالمين علمه ان من يدافع عن ماله وعرضه فهو شهيد اما انت ياميبون تبيع عرضك ووطنك بحفنة دولارات ولن ينفعك مولاك ابولهب فلن يغنى عنه ماله وما كسب ويصلى نارا ذات لهب ومما يؤكد ان مهبول على طول انك تصف السراج وحكومته بانها فاسدة وتتحالف مع الفساد والله لا يحب الفساد اتفووووه عليك غبى وحقير اسوأ من الصراصير

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  • .يشير المعنى اللغوي للرويبضة إلى الشخص السفيه وغير القادر على الخوض في الأمور الحاسمة والكبيرة، والذي لا يملك من الأمر شيئاً، فيفضل التزام بيته عن الاختلاط في الناس، أما المعنى المستفاد من الحديث الشريف الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو يؤكد على أنّه سيأتي زمان على الناس يصبح الرجل السفيه هو صاحب الكلمة، والحكم والناهي في قضايا الناس الكبيرة، فيساهم أخذه لهذا المكان في تضليل الناس وانتشار الفساد. ما هو زمن الرويبضة يشير مفهوم زمن الرويبضة إلى جملة من التغيرات التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ
    9

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  • A keen sewage- FAT- rat & Haqeeeeeeeeer geden geden geden
    Put on your Far-ree-shea ( Burkha ) since you always talk behind closed doors – come down and feel the blazing FIRE ya FAT RAT

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  • من يسلم هذا المعتوه لقرقاش وله جائحة كبرى .لم يعد لدية فيوز واحد سليم كلها ضربت على الاخر ويرى كل شئ مشوش حتى اصبح يعبد الغريانى من دون الله ويقول انه مولاه و فتحة وا ما هذا الهراء الله مولانا والخوان مولاهم الشيطان

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  • .تنفس الكذب كما تشاء فمن غباوتكم قدمتم الدليل على كذبكم بالقبض على مارة من المدنيين فى الشارع بعد الفشل فى الوصول لترهونة وتناثر جيفكم على الطرقات وترك اليات مدمرة واسرى كثر اما الصور الهزلية التى قلتم انهم اسرى فلم نجد فيهم مصاب ولا احد يحمل السلاح واجسادهم هزيلة ولا توجد حتى الية مدمرة تابعة للجيش وحتى من غباوتكم البستم واحد منهم سترة والاخر سروال اتضخ انها تركية لا يستخدمها الجيش الوطنى وشكلكم حقير حتى الخطة التى اعدها المعتوه ويجهز فيها شهور طلعت فاشلة وغبية كالعادة فمن قبل راينا 30 محاولة فاشلة لاقتحام مطار واسح وكبير وقريب من وسط طرابلس فما بالك بترهونة الباسلة مقبرة الخوان والاتراك مع الوطية وسرت بينما والحمد لله اقليمى برقة وفزان خالية من الخوان وتعيش فى امان عموما المصايد منصوبة مرحبا بجرذان الخوان اشتقنا لاصطيادهم من زمان ولدينا مرشدكم بملابس النسوان ماذا فعل من اجله المعتوه اردوغان غير النسيان !!

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