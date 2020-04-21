توزيع سلال رمضانية على الأسر المحتاجة بالمرج
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
توزيع الوقود على المحطات بالعجيلات لتخفيف معاناة المواطن في رمضان
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
«صحة الوفاق» تسّلم «مكافحة الأمراض» شحنة معدات وقاية شخصية
تم النشر منذُ 9 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
لافروف: لا حل عسكريا في ليبيا ويجب التوصل لاتفاق سياسي
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
“البوق” نعمان زاد في فضحهم..زكاة صبراتة تناشد “اللصوص” بترجيع ماسرقوه
تم النشر منذُ 11 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك