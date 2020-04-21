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قنونو يزور مدن الساحل الغربي ومديرية أمن طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قام الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بزيارة لمدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الوفاق خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، زار قنونو بعد ذلك مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية.

وأوضح البيان أن قنونو عبر عن «ارتياحه» للعملية الأمنية ومستوى أداء رجال الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وفي 13 أبريل الحالي، أعلن قنونو السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان وكامل مدن الساحل الغربي.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يا قنونو يا جبان هنيئا للأخوان بيما جلبوه للاوطان
    ……. حيث يتحدث تاريخ الزاوي عن الوالي عثمان باشا الساقسلي، وكان أحد أقسى طغاة الأتراك، إذ عين أحد أقرباءه قُواداً، وبلغ فيهم الظلم، أنهم “لا يسمعون بامرأة جميلة إلا اغتصبوها من زوجها” يقول الزاوي الذي كان أحد مصادره، أهم كتب تاريخ العثمانيين في طرابلس، وهو (التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخيار) لابن غلبون، محمد بن خليل الطرابلسي، من القرن 17 الميلادي، ويعتبر “مؤرخ ليبيا” فيورد حوادث كثيرة من عنف العثمانيين بحق أهل ليبيا، وصلت حد اغتصاب طفل أمام عيني أبيه الذي كان “من أعيان البلد” فأخذ يستغيث ويصرخ بالناس لإنقاذ ابنه مما يحل به، فأمر الوالي الساقسلي “بضربه بالسياط حتى مات!” عقوبة له على صراخه واستغاثته.ثم انتحر الوالي العثماني المذكور، بتناول السم، بعدما رأى جموع الثائرين عليه المطالبين برأسه والانتقام منه على ما ارتكبه هو وأقرباؤه من فظائع بحق أهل طرابلس. قتلوه ثم أكلوا لحمه! الكتابان المذكوران اللذان يعتبران أهم مرجعين عن الحكم التركي لليبيا، لم يسردا وحسب فظائع الولاة وما فعلوه بأهل طرابلس، بل نبّها إلى الآلية “المتعسفة” التي كان يحكم بها الأتراك ذلك البلد، حيث كان “يؤتى بالقهوجي” لتعيينه والياً، وبالترزي أيضاً، الأمر الذي زاد في فظاعة الأحداث وتفاقم الفوضى والفساد في ليبيا. وأحد ولاة طرابلس، هو عثمان القهوجي الدرغوتلي، كان قهوجياً في الأصل “كان يطبخ القهوة بسوق التُّرك” وبقي القهوجي والياً على طرابلس أربعة أشهر في سنة 1113 للهجرة. وعن عهده قيل: “وماذا يرجى من بائع قهوة رفعته ظروف الفوضى إلى منصب والٍ أكبر وظيفة”.أمّا في عهد الوالي، إبراهيم الترزي (الخياط) على طرابلس، فقد بلغ حجم العنف مستوى غير مسبوق، تمثل بأكل لحم رجل بعد قتله، تعبيرا من قاتليه عن شدة حقدهم عليه ويورد (التذكار) السابقة الإشارة إليه، نشوب معركة بين رجال العثمانيين في ليبيا، بطلاها الوالي العثماني الترزي، وآخر يدعى (مراد) كان مشهورا بشدة نفوذه وسلطانه الواسع، والتقى جيشا الرجلين عند منطقة (عرقوب تاجوراء) الليبية، وتمكن جنود الوالي العثماني الترزي، من أسر (مراد) ثم قتله، ثم “أكَلَ بعض الجند من لحمه!”.وختم (ولاة طرابلس) في مقدمة فقرة الولاة العثمانيين، بالقول موضحاً طبيعة الحكم التركي لها: “وكان يؤتى بصاحب المقهى من مقهاه، وبالخياط من حانوته، وينادى به والياً على طرابلس. وهذا قليل من كثير مما عانته طرابلس في العهد التركي، حتى جاء الاحتلال الإيطالي وهي لا تملك من مقومات الحياة شئياً

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