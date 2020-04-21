قنونو يزور مدن الساحل الغربي ومديرية أمن طرابلس

قام الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بزيارة لمدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها قوات الوفاق خلال الأيام الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، زار قنونو بعد ذلك مدير أمن طرابلس عميد دكتور أسامة عويدان، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية.

وأوضح البيان أن قنونو عبر عن «ارتياحه» للعملية الأمنية ومستوى أداء رجال الأمن داخل العاصمة طرابلس.

وفي 13 أبريل الحالي، أعلن قنونو السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان وكامل مدن الساحل الغربي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا