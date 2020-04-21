تركيا تُجهّز “صناديق موت” لإرسالها إلى ليبيا

توقع مصدر خاص لقناة “218”، وصول طائرة قادمة من تركيا إلى مطار معيتيقة الدولي خلال اليومين القادمين، على متنها أجزاء مفككة لطائرات تركية مُسيّرة.

وقال المصدر، إن أجزاء الطائرات يتم وضعها في صناديق خشبية طولها مترين تقريبا، وعرضها متر ونصف، مضيفا أن الشحنة تتضمن صناديق أخرى بأحجام متعددة.

وأشار المصدر إلى أن طائرة مدنية، يتوقع أن تكون ليبية وليست تركية، ستعمل على نقل هذه الصناديق من تركيا إلى طرابلس، مؤكدا أن أجزاء الطائرات سيتم تركيبها فيما بعد في ليبيا.

ولفت المصدر إلى أن هذه البضائع في العادة تقوم باستقبالها مجموعة من الضباط الأتراك وأفراد تابعين لقوة الردع ليتم فيما بعد نقلها إلى مقر قوة الردع الخاصة.

يشار إلى أن قوات حكومة الوفاق باتت تعتمد على الطائرات التركية المُسيّرة في عملياتها العسكرية ضد الجيش الوطني، وكان لها دور أساسي في سيطرة قوات الوفاق على مدن ومناطق الساحل الغربي قبل نحو أسبوع.

وأعلن الجيش الوطني منذ بدء عملياته العسكرية في طرابلس قبل أكثر من عام إسقاط عشرات الطائرات التركية المُسيّرة، كان آخرها إسقاط طائرتين يوم الجمعة الماضي إحداهما في وادي دينار والأخرى ما بين منطقة تينيناي ونسمة.

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