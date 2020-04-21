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فيديو| وفاة طبيب ليبي في ويلز بسبب فيروس كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

ويلز-العنوان

توفي الدكتور الليبي الصادق الهوش، في شمال ويلز إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وودعت الأطقم الطبية بمستشفى شمال ويلز الدكتور الهوش بالتصفيق وذلك امتنانا لما قدمه للمستشفى في مواجهة انتشار وباء كورونا في المملكة المتحدة.

وكانت قد أعلنت خارجية الوفاق منتصف أبريل الجاري وفاة استشاري أمراض الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور الليبي إبراهيم بوشيمة، في بلجيكا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لأطقم الطبية بمستشفى ويلز تودع طبيبا ليبيا توفي بكورنا

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Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Tuesday, April 21, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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