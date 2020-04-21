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«بن غربية»: جاهزون للزحف المقدس على ترهونة المارقة لتطهيرها من اللصوص والدواعش

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم  الطاهر بن غربية، القائد الميداني في ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب”، إن مدينة ترهونة تعد المعقل الأخير لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر”، بما فيها من مرتزقة متعددة الجنسيات سواء من الجنجويد أو غيرها، بحسب تعبيره.

وأضاف بن غربية، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، “إن القادم هو أصعب وهدفنا تخليص المدينة من اللصوص، والكل يعرف أن أغلبية تنظيم داعش عندما هرب تواجد بها، وهدفنا تطهير المدينة من المجرمين واللصوص والمرتزقة متعددة الجنسيات، وأغلبية تنظيم داعش عندما هرب في الصحراء تواجد مع هذه المجموعات المجرمة، ولدينا معلومات أن المجرمين تم جلبهم إلى مدينة ترهونة، والكل يعرف عمليات التفخيخ التي يقومون بها، وأغلب قواتنا شاركت في عملية البنيان المرصوص، وجئنا لتخليص المدينة من المرتزقة”.

وادعى بقوله: “ما صار على الطريق الساحلي، جاء بسيارات مدنية ويقومون بعمليات التصفية، وعندما هاجمتهم قواتنا تم القبض على 118 أسيرا من غرف عملياتهم وضباطهم وجنودهم، وكثير من أعمارهم 16 سنة حتى 55 سنة، وبعض القنوات قالت إنهم مدنيون لكن غير حقيقي فهم يرتدون الأزياء المدنية، ولم يتم القبض على أي شخص بالهوية، لكن قبض عليهم بالسلاح”.

وواصل زعمه: “قواتنا متدربة، ولديها خبرة عالية وكذلك القادة الميدانيين على درجة عالية، وشبابنا ملتزمين بالقواعد، ووضعنا خطة وقواتنا مشطت بعض المناطق وخطة متكاملة، وبانتظار الزحف المقدس لتحرير ترهونة بعد السلب والنهب، والزخائر توفرت بشكل كبير، ونحذر المدنيين أن يتباعدوا عن المعسكرات وعن غرفة العمليات ونقول لهم إن بيوتكم آمنه، ولا تدعوهم يدخلون بيوتكم، واستعدوا للزحف على هذه المدينة المارقة وسوف نعيدها إلى حضن الوطن، ولن نتوقف على حدود طرابلس وتروهونة وبني وليد، وسوف نتقدم للتراب الليبي بالكاملة، والحق سوف ينتصر والاحتفالات ستكون في الشرق بإذن الله”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • شد ما جاك يا سعدك بالاتراك
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    مجزرة مصراته
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  • تنفس الكذب كما تشاء فمن غباوتكم قدمتم الدليل على كذبكم بالقبض على مارة من المدنيين فى الشارع بعد الفشل فى الوصول لترهونة وتناثر جيفكم على الطرقات وترك اليات مدمرة واسرى كثر اما الصور الهزلية التى قلتم انهم اسرى فلم نجد فيهم مصاب ولا احد يحمل السلاح واجسادهم هزيلة ولا توجد حتى الية مدمرة تابعة للجيش وحتى من غباوتكم البستم واحد منهم سترة والاخر سروال اتضخ انها تركية لا يستخدمها الجيش الوطنى وشكلكم حقير حتى الخطة التى اعدها المعتوه ويجهز فيها شهور طلعت فاشلة وغبية كالعادة فمن قبل راينا 30 محاولة فاشلة لاقتحام مطار واسح وكبير وقريب من وسط طرابلس فما بالك بترهونة الباسلة مقبرة الخوان والاتراك مع الوطية وسرت بينما والحمد لله اقليمى برقة وفزان خالية من الخوان وتعيش فى امان عموما المصايد منصوبة مرحبا بجرذان الخوان اشتقنا لاصطيادهم من زمان ولدينا مرشدكم بملابس النسوان ماذا فعل من اجله المعتوه اردوغان غير النسيان !!

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  • جاهزون جاهزون جاهزون. فرصه ومهله محدوده لمن يريد الخروج من ترهونه باتجاه بني وليد فقط. نبوكم تجيبوا الفاندي المتغترس وأولاده فروخ الكانيات للعداله النزيهه لا تقتلوهم ولا تعتدوا على حقوقهم الانسانيه والمدنية

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  • الحشره الواقفه علي المرآة تري نفسها أضخم من الفيل والمليشياوي عندما يمسك بندقيه يكثر ضريطه لو عندك زحف مقدس انهو القدس أمامك محتل من اعداء المسلمين قدم واسرع حرره اما ترهونه فيها ليبيين يسعوا الي بناء دوله لا تحكمها مليشيات

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