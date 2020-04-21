«بن غربية»: جاهزون للزحف المقدس على ترهونة المارقة لتطهيرها من اللصوص والدواعش

زعم الطاهر بن غربية، القائد الميداني في ما يسمى بـ”عملية بركان الغضب”، إن مدينة ترهونة تعد المعقل الأخير لمن وصفهم بـ”مليشيات حفتر”، بما فيها من مرتزقة متعددة الجنسيات سواء من الجنجويد أو غيرها، بحسب تعبيره.

وأضاف بن غربية، في مداخلة على قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، “إن القادم هو أصعب وهدفنا تخليص المدينة من اللصوص، والكل يعرف أن أغلبية تنظيم داعش عندما هرب تواجد بها، وهدفنا تطهير المدينة من المجرمين واللصوص والمرتزقة متعددة الجنسيات، وأغلبية تنظيم داعش عندما هرب في الصحراء تواجد مع هذه المجموعات المجرمة، ولدينا معلومات أن المجرمين تم جلبهم إلى مدينة ترهونة، والكل يعرف عمليات التفخيخ التي يقومون بها، وأغلب قواتنا شاركت في عملية البنيان المرصوص، وجئنا لتخليص المدينة من المرتزقة”.

وادعى بقوله: “ما صار على الطريق الساحلي، جاء بسيارات مدنية ويقومون بعمليات التصفية، وعندما هاجمتهم قواتنا تم القبض على 118 أسيرا من غرف عملياتهم وضباطهم وجنودهم، وكثير من أعمارهم 16 سنة حتى 55 سنة، وبعض القنوات قالت إنهم مدنيون لكن غير حقيقي فهم يرتدون الأزياء المدنية، ولم يتم القبض على أي شخص بالهوية، لكن قبض عليهم بالسلاح”.

وواصل زعمه: “قواتنا متدربة، ولديها خبرة عالية وكذلك القادة الميدانيين على درجة عالية، وشبابنا ملتزمين بالقواعد، ووضعنا خطة وقواتنا مشطت بعض المناطق وخطة متكاملة، وبانتظار الزحف المقدس لتحرير ترهونة بعد السلب والنهب، والزخائر توفرت بشكل كبير، ونحذر المدنيين أن يتباعدوا عن المعسكرات وعن غرفة العمليات ونقول لهم إن بيوتكم آمنه، ولا تدعوهم يدخلون بيوتكم، واستعدوا للزحف على هذه المدينة المارقة وسوف نعيدها إلى حضن الوطن، ولن نتوقف على حدود طرابلس وتروهونة وبني وليد، وسوف نتقدم للتراب الليبي بالكاملة، والحق سوف ينتصر والاحتفالات ستكون في الشرق بإذن الله”.