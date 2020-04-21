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الحاسي: لم نسجل أي إصابة بـ«كورونا» منذ 14 يوما

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن الدكتور أحمد الحاسي، نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد منذ 7 أبريل الجاري.

وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أمس الاثنين، شفاء الحالة الصفرية المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي دخلت مستشفى الهواري منذ 7 أبريل الجاري.

وكشف الناطق باسم اللجنة الاستشارية الطبية عن عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية وذلك لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقال الحاسي إن 20 عينة جرى فحصها في آخر 24 ساعة وتبين سلبية نتائجها، لافتا إلى زيادة في القدرات الطبية التي تسمح بدءا من اليوم بتكثيف عدد المفحوصين للوصول إلى دقة أكثر في الإحصاءات حول الفيروس.

وأشار الناطق باسم اللجنة إلى خروج 4 حالات من المخالطين لمصابي كورونا من مركز الإرادة بعد استكمالهم مدة الحجر الصحي وتبين سلبية نتائج التحاليل الخاصة بهم، منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية تعاقدت مع مركز فرنسي لتبادل الآراء مع الأطباء بالحكومة الليبية حول الفيروس ومستجدات مرض كوفيد 19.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • السلطان المعتوه اشطر منكم عنده اليوم 4600 اصابة ووصل الاجمالى الى حوالى 95 الف اصابة ينافس بها على مراكز متقدمة ووصل الى المركز الاول اسلاميا واسيويا رغم مرغم الاهطل وبعد غد سيجتاز نادى المائة الف رغم انه اغلق المدن وحظر تجول ايام الا انه غبى جدا ففى مصر اجمالى الاصابات 3333 اقل من حصيلة يوم عنده اما قطر فتحتل المركز الاول عربيا عبرت الستة الاف اصابة رغم انها دويلة صغير ة قذرة

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