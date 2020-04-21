تدريب 44 عاملا بالمجال الصحي في طرابلس وسبها على الوقاية من «كورونا» بدعم أممي وأوروبي

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تدريب 44 عاملًا في المجال الصحي في كل من طرابلس وسبها حول مخاطر فيروس «كورونا المستجد»، وطرق الوقاية منه، وذلك بالتركيز على أمراض النساء والولادة.

وقال الصندوق في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن التدريب نُفذ أمس بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الدولية الطبية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا.

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وإلى جانب ذلك، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا درب 166 عاملًا في المجال الصحي في طرابلس وسبها حول الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق والمنظمة الدولية للهجرة والهيئة الدولية الطبية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

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