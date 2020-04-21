وكيل شؤون ديوان «الحكم المحلي» يزور بلديتي صبراتة وصرمان

زار وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق المهندس صالح صكلول، بلديتي صبراتة وصرمان اليوم الثلاثاء، رفقة مدير ادارة شؤون المحافظات و البلديات صلاح فطح.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، اجتمع صكلول، مع اللجنة التسييرية لبلدية صبراتة، بحضور مخاتير المحلات وعدد من أعيان ومشائخ ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الجهات الامنية واللجنة الطبية المشكلة لمواجهة جائحة كورونا.

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وأوضح البيان أن اللقاء تطرق لمناقشة شح السيولة النقدية لفروع المصارف العاملة بالبلدية والاحتياجات الخدمية الضرورية للمواطن من محروقات وغاز طهي ومستلزمات طبية و غيرها من الخدمات.

كما بحث اللقاء آلية حلحلة هذه المشاكل وبشكل عاجل، وناقش المجتمعون جائحة كورونا وآلية توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي، ومتطلبات العناصر الطبية بمراكز الكشف والحجر الصحي.

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