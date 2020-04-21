رئيس الحكومة الليبية يبحث توفير جميع احتياجات بلدية أوباري

عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية أوباري أحمد مات لبحث احتياجات البلدية.

واطلع الثني، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، على احتياجات بلدية أوباري من نقص في المعدات والمستلزمات الطبية والسلع التموينية، بالإضافة إلى بحث مشاكل المياه والصرف الصحي والقمامة، وتعهد بتوفير كافة الاحتياجات بشكل عاجل.

وتتخذ الحكومة الليبية العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتأثيره على حركة التصنيع واستيراد السلع الغذائية والمواد الطبية، وتعمل على توفير مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطن الليبي لحين انتهاء هذه الأزمة.