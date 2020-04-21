“البوق” نعمان زاد في فضحهم..زكاة صبراتة تناشد “اللصوص” بترجيع ماسرقوه

أخبار ليبيا24

لم يعد لمدعي “الدولة المدنية” مناص من الاعتراف بأنهم عبارة عن مليشيات مسلحة تستغل الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس للسيطرة على مقدراتها واستنزاف ثرواتها بعد أن منحتهم الحكومات المتعاقبة في طرابلس على الغطاء ومحاولة الشرعنة.

بالأمس القريب ظهر قبحهم عند اجتياحهم كـ”المغول” مدن الساحل الغربي وما ارتكبوه من أفعال وجرائم في حق ساكنيها ومقراتها الخاصة والعامة وما صاحبها من أفعال إجرامية تتنافى مع العادات والتقاليد ناهيك عن القانون والعرف.

ورغم محاولات التبرير والإنكار والنفي من قبل آلة حكومة الوفاق الإعلامية إلا أن تلك الأفعال لا يمكن التغاضي عنها أو السكوت عليها فقد أصبحت أعمال يومية لايستطيعون إخفاءها.

البوق نعمان بن عثمان قال عبر حسابه على “تويتر” ما حاولت وادعت حكومة الوفاق وإعلامها إنكاره ونفيه وأنه لم يحدث من جرائم السطو السرقة والاعتداء على الممتلكات والمقرات العامة والخاصة.

يقول بن عثمان :”بالله عليكم “صعلوك” ينزل ممرضة أوكرانية من سيارتها ويسرقها ويلوذ بالفرار في واحدة من مدن الساحل المحررة ، يجب متابعته و إعادة السيارة لصاحبتها و معاقبته و كذلك فضحه و التشهير به، لا رحمة و لا تبرير للصوص لعنهم الله”.

ويحاول البوق نعمان من خلال هذه المنشورات إظهار أنهم ضد هذه الأفعال إلا أنه تناسى أن هذا الوضع تعيشه طرابلس والمدن والمناطق المحيطة بها والقريبة منها منذ عدة سنوات حتى أصبح كل وضع خلافه هو المستهجن والمرفوض.

ويقول في تغريدة أخرى :”اللصوص الذين يشهرون السلاح في البنيان و الأماكن السكانية و ينتهكون حرمات الناس في مدن الساحل المحررة يجب قتلهم و إطلاق الرصاص عليهم دفاعاً عن النفس، هكذا القانون الأمريكي و نحن بصراحة معجبين بأمريكا والديمقراطية الأمريكية و القانون و الحقوق الأمريكية، نبوها زي أمريكا معاش دبي”.

ويتابع في أخرى :”لا يصح تجاهل أو إنكار حالات السرقة و اللصوصية التي قام بها بعض “الرعاع فروخ الحرام” بعد تحرير مدن الساحل الغربي سرقة سيارات من بعض المعارض و بعض ورش السيارات وسرقة مولدات كهرباء وهناك حالات سرقة بعض المنازل، عموما تم قتل 8 من هؤلاء الرعاع الجيف ولا يصح تسميتهم ثوار، قاتلوهم”.

ويطالب في تغريدة ثالثة وزارة الدفاع و وزارة الداخلية بفتح تحقيق في موضوع مجموعة من اللصوص و “المخانب” الذين تم القبض عليهم وهم يسرقون بعد تحرير مدن الساحل الغربي، و تم تحويلهم إلى اللواء الرابع ولكن أُفرج عنهم”.

ورغم ادعاء بن عثمان وبعض متابعيه في أكثر من مناسبة أنه تم ترجيع كل المسروقات في محاولة منهم تصوير بأن الأجهزة الأمنية والضبطية بدأت في العمل وأن الأمور على مايرام في تلك المدن إلا أن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا.

فكل تلك الأفعال التي ارتكبها مهاجموا مدن الساحل الغربي تتنافى وتناقض بشكل كامل مع الصورة التي يحاول “البوق” نعمان إظهارهم بها بأنهم أبطال وشجعان وكرام حيث أن ممتلكات المواطنين وأرزاقهم لم تسلم من شرهم.

ولكن تجاوزت قبح أفعال كل ذلك، وتجرأوا على سرقة صندوق الزكاة في صبراتة، حيث ناشد الصندوق الذين قاموا بالاستيلاء على المكتب وسرقة محتوياته بإرجاعها.

وذكر صندوق الزكاة عر حسابه على “فيسبوك” :”نناشد الذين قاموا بالاستيلاء على المكتب وسرقة الخزينة الرئيسية والأختام ودفاتر الصكوك والثلاجات وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية الخاصة بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات بترجيع هذة المواد خدمة إلى إخوانهم الفقراء والمساكين وخاصة نحن على أبواب شهر رمضان”.

وتابع الصندوق :”نناشد إخواننا أهل البر والإحسان في مدينة صبراتة وخارجها السعي بالتعاون مع المكتب في ترجيع هذة المواد مع العلم بأنه تم تجميد جميع حسابات المصرف بإلغاء كافة الأختام والصكوك المتداولة بالمكتب وفقا للقانون وذلك حرصا من المكتب على أموال اليتامى والفقراء والمساكين”.

ومن يتجرأ على سرقة مقر مختص بتقديم المساعدات لليتامى والفقراء والمساكين والعبث بمحتوياته لا يمكن أن يكون شخصًا سويًا عاقلًا يدعي أنه يريد أن تقام دولة مدنية دولة القانون بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية لأنه عبارة عن مجرم وجد في هذه الفوضى مرتعًا له فلن يفرط فيها.

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