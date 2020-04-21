«صحة الوفاق» تسّلم «مكافحة الأمراض» شحنة معدات وقاية شخصية

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة، ستستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة، أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تتكون الشحنة من ألف قطعة من البدل الواقية وألـف قطعة من واقيات الوجه وألــف قطعة من النظارات الواقية وثمانمائة قطعة من أقنعة الوجه نوع N95.

وأرسلت وزارة الصحة هذه الشحنة بعد ورود كتاب عن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الوكيل العام، أشار من خلاله إلى قرب نفاد معدات الوقاية التي تسلمها المركز.

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