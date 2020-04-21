الحمروش عن وفاة عبد الرحيم الكيب: موت المجرمين قبل عقاب الدنيا رحمة لا يستحقونها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأت وزيرة الصحة بحكومة عبدالرحيم الكيب السابقة، الدكتورة فاطمة الحمروش، أن موت من وصفتهم بـ”المجرمين” قبل عقاب الدنيا رحمة لا يستحقونها.

الحمروش قالت ، في تدوينة لها، اليوم الثلاثاء، تعليقا على وفاة الكيب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م: “لا اعتراض على مشيئة الله، والبقاء والدوام لله، لكن موت المجرمين قبل عقاب الدنيا، رحمة لا يستحقونها”.

واختتمت تدوينتها بأن كلماتها لن يفهمها إلا من يعرف جيدًا حجم وفداحة الضرر الذي تسبب فيه هؤلاء للوطن وأهله، بحسب تعبيرها.

وتوفي الكيب عن عمر ناهز الـ 70 عاما، إثر نوبة قلبية داهمته نقلا عن أحد أفراد عائلته.

وشغل الكيب منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير عام 2011م، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي السابق، وظلت حكومته تؤدي عملها حتى نهاية أكتوبر من عام 2012، حين منح المؤتمر الوطنى العام الثقة لحكومة رئيس الوزراء الأسبق على زيدان.

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