«قبائل ورفلة»: نرفض أي اجتماعات مشبوهة.. ونحتاج إلى توحيد الصفوف في وجه الغزو التركي

رفض المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، أي اجتماعات وصفها بـ”المشبوهة” مع من تسبب في استباحة الدماء، وانتهاك الحرمات، في إشارة إلى زيارة عميد بلدية بني وليد “سالم انوير”، إلى مدينة مصراتة التي تعد أكبر مركز لتجمع المليشيات والعناصر الإرهابية.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، اليوم الثلاثاء، فإنه يشدد على ضرورة توحيد الصفوف والمواقف على أساس برنامج وطني ركيزته الأساسية الحرب ضد الميليشيات والغزو التركي وتهديده لسيادة ليبيا.

ولفت البيان إلى أنه يؤكد أن قبيلة ورفلة وعلى مر التاريخ لم ولن تخذل الوطن؛ وسوف تكون سدًا منيعًا من أجل المحافظة على كرامته وسيادته، متابعا:” نحذر من مغبة انتهاج هذه الأساليب غير الأخلاقية للتأثير على موقف القبيلة الواضح وانحيازها للوطن والجيش العربي الليبي وهي تقدم قوافل الشهداء من أجل الوطن وفرض سيادته ونيل حريته”.

وأوضح المجلس الاجتماعي “ورفلة” أنهم يقدمون الدعم اللامحدود للقوات المسلحة، مطالبين بتوحيد الصف في كل بقاع الوطن ورص الصفوف في هذه المرحلة من تاريخ ليبيا، مستطردا:” نحن نكتب التاريخ بتضحيات الشهداء، وقبيلة ورفلة تقف إلى جانب إخوتهم قبائل ترهونة يدًا بيد في خندق واحد للدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والمحافظة على سيادته”.

واختتم:” نثمن البيانات الصادرة عن المجلس الاجتماعي لقبيلة ورفلة بني وليد وبنغازي الرافض للاجتماع مع من كانوا سبب في دمار الوطن ومن تلطخت أيديهم بدماء أبنائنا تحت أي مبرر أو حجج”.