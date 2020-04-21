بالصور | مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يضبط لحوماً فاسدة بمنطقة غوط الشعال بطرابلس

ليبيا – ضبط مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الاثنين رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي 3 محال بمنطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابلس تبيع اللحوم والدواجن الفاسدة.

الرقابة أكدت عبر مكتبها الإعلامي أن الحرس البلدي طرابلس أغلق محال قصاب “التوتا،حمودة،المتوكل”بمنطقة غوط الشعال.

وأرجع المركز أسباب إغلاق قصاب التوتا إلى أن الدواجن عليها كدمات واحتقان في الدماء وسوء التهوية إلى جانب عرض اللحوم في العراء دون وجود مفروم مكيس جهاز.

وفيما يتعلق بقصاب حمودة،أوضح المركز الوطني أنه تم إغلاقه نظراً لعدم وجود نظافة عامة بالإضافة إلى أن المعدات والآواني المستخدمة تحتاج للتغير والصيانة وفرامة المفرومة غير نظيفة وتنبعت منها روائح كريهة فضلاً عن أن ثلاجة العرض و التخزين غير مطابقة من حيث درجة تبريد والنظافة إلى جانب أن الارضيات والجدران غير نظيفة وعدم فصل اللحوم عن الدواجن والاسماك،مبيناً أن اللحوم المجمدة لديه معرضة للفك عدة مرات.

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وبشأن قصاب المتوكل،ضبط المركز ضبط كمية 26 كيلو من اللحوم الحمراء فاسدة،لافتً إلى عدم وجود نظافة عامة داخل المحل بالإضافة إلى خلط خلط بين اللحوم الحمراء و البيضاء والاسماك إلى جانب وجود بعض ثلاجات درجة تبريدها غير مطابقة فضلاً عن عدم وجود ترخيص للمحل ا يوجد لديه ترخيص.

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