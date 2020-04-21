اخبار ليبيا الان عاجل

مصدر عسكري يكشف لـ218 الأوضاع في العقربية

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص| 218

أفاد مصدر عسكري خاص لـ218 بأن منطقة العقربية تشهد هدوءا حذرا بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها.

وأضاف المصدر أن قوات الوفاق حاولت في وقت سابق، إقامة بوابات أمنية في المنطقة إلا أنها انسحبت منها بعد مهاجمتها من قبل قوات الجيش والسيطرة عليها.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على مجموعة من قوات الوفاق أحدهم ابن عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الجميل سليمان الحاج.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن قوات الجيش سيطرت على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاعا متقدما حول مناطق السيطرة الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك