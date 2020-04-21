مصدر عسكري يكشف لـ218 الأوضاع في العقربية

خاص| 218

أفاد مصدر عسكري خاص لـ218 بأن منطقة العقربية تشهد هدوءا حذرا بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها.

وأضاف المصدر أن قوات الوفاق حاولت في وقت سابق، إقامة بوابات أمنية في المنطقة إلا أنها انسحبت منها بعد مهاجمتها من قبل قوات الجيش والسيطرة عليها.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على مجموعة من قوات الوفاق أحدهم ابن عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الجميل سليمان الحاج.

بدوره قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن قوات الجيش سيطرت على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاعا متقدما حول مناطق السيطرة الجديدة.

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