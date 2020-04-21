تركيب إنارة حديثة في شوارع بلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

شرعت بلدية بنغازي في تركيب إناء حديثة وتنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة في الطرق والشوارع الرئيسية في البلدية.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، وبتنفيذ وإشراف الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المُتجددة.

وشملت أعمال الصيانة تركيب كاشفات إنارة حديثة في جزيرة الترخيص، وجزيرة بوشليف و ساحة الكيش.

كما شملت أعمال التركيب أيضا جزيرة شارع دُبي وجزيرة جسر طرابلس، وجسر شارع الأندلس، وجسر جامعة بنغازي، وجسر مستشفى الجلاء، بالإضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة في العديد من الطُرق والشوارع في البلدية.