وفاة ثاني مواطن ليبي بـ«كورونا» في بريطانيا

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، وفاة المواطن الدكتور يونس رمضان التيناز بسبب فيروس كورونا في إحدى مستشفيات لندن وقال: “سفارتنا في تواصل مع ذوي المرحوم لتقديم أي مساعدة قد يحتاجونها” على حد قوله.

أضاف “القبلاوي” في إيجاز صحفي، اليوم الثلاثاء: “الدكتور التيناز رحمه الله هو كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، وهو مستشار مدير المركز الثقافي الاسلامي ومسجد لندن المركزي ويعتبر أشهر خبير صحي مسلم في لندن.”

وتابع “القبلاوي”: “الدكتور التيناز رحمه الله فاز الدكتور بجائزة الإنجاز للمجموعة العرب كأفضل عالم عربي يعيش في الغرب وهو ثاني دكتور نفقده بسبب كورونا في الأراضي البريطانية بعد الدكتور الصادق الهوش رحمه الله.”